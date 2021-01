NordVPN: 68% di sconto per un 2021 all’insegna della sicurezza!

Come avrete notato, con l’arrivo dei primi giorni del 2021 sono tornate anche le sempre ottime offerte relative al mondo delle VPN, con tagli di prezzo che arrivano da parte di quasi tutti i servizi premium disponibili sul mercato. Con il trascorrere dei giorni siamo certi di riuscire a darvi una panoramica di tutti i servizi principali in sconto e dunque, se ieri era toccato al sempre ottimo ExpressVPN, con cui era possibile ottenere un piano di abbonamento biennale ad appena 3,15€ al mese, oggi è il turno di un altro gigante del settore, ovvero NordVPN, anch’esso tornato con quella che era stata l’offerta caratterizzante di fine 2020.

Stiamo parlando della promozione già apprezzata nel periodo natalizio, e grazie alla quale vi sarà possibile sottoscrivere un abbonamento della durata di 24 mesi a soli 3,15€ al mese, per un totale di 75,65€ in virtù del prezzo originale di ben 243,84€! Si tratta di uno sconto del 68% a cui, per altro, l’azienda aggiunge anche un ottimo bonus, costituito da 3 mesi aggiuntivi e gratuiti, che verranno aggiunti al vostro account automaticamente al momento della sottoscrizione.

Si tratta senza dubbio di un’offerta ottima, per quanto non si tratti del prezzo più basso attualmente disponibile sul mercato. Al di la del risparmio, tuttavia, va certamente considerato che se si parla di NordVPN, si parla di un servizio che ha dalla sua oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo, con riscontri positivi che arrivano tanto dal fronte degli utenti che degli addetti ai lavori (compreso il team di Tom’s). Progettata con l’idea di costruire una suite completa rivolta alla protezione della privacy, NordVPN può già contare su di un proprio strumento crittografico, e su di un password manager anche se, ovviamente, la grande forza dell’azienda è nel servizio VPN che con i suoi oltre 5450 server in 60 paesi, si è velocemente imposto ai vertici delle preferenze dei naviganti della rete.

Eccezionale per la propria protezione dati, NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessioni e persino opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal, oltre alle tipiche formule di pagamento con bancomat e carte di credito a cui si aggiunge, per altro, la sempre ottima formula “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita con diritto di recessione ben chiaro che, qualora doveste rinunciare all’abbonamento chiedendo un rimborso, perderete diritto anche sui 3 mesi gratuiti offerte in omaggio.

Insomma, un servizio premium al top che, al costo di poco più di 3 euro al mese, vi garantirà un 2021 (ed anche un 2022) all’insegna della sicurezza, permettendo una navigazione sicura, affidabile ma soprattutto molto veloce, anche qualora voleste utilizzare server geolocalizzati non proprio dietro l’angolo. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, l’offerta di NordVPN è limitata nel tempo, motivo per cui vi suggeriamo di approfittarne subito prima che il prezzo torni al suo valore originale. Prima di procedere, tuttavia, ci preme ricordarvi che, qualora siate alla ricerca quotidiana di sconti, promozioni o prezzi d’occasione, non c’è posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

