NordVPN: sconto da urlo sull’abbonamento da 2 anni + 3 mesi in regalo!

Tornano le grandi offerte dedicate al mondo delle VPN, con sconti francamente ottimi per chiunque voglia entrare nel mondo delle connessioni sicure direttamente dalla porta principale, affidandosi a quelli che sono i servizi premium presenti sul mercato. Servizi che, col tempo, sono però diventati numerosissimi ed in cui, come prevedibile, è davvero molto difficile orientarsi, specie se non si ha una conoscenza approfondita dei vari player del settore.

Ecco perché abbiamo pensato di offrirvi questa nuova promozione proveniente da quello che, senza alcun dubbio, è uno dei leader indiscussi del vasto panorama delle VPN, ovvero NordVPN, che con la sua nuova offerta a tempo limitato, vi permetterà di usufruire di uno sconto del 72% sul piano di abbonamento biennale, pagando così ben 24 mesi di servizio a soli 75,65€ rispetto agli originali 274,32€ necessari per la sottoscrizione. Stiamo parlando di un costo di appena 2,80€ al mese a cui, per altro, NordVPN aggiunge anche un graditissimo regalo, ovvero 3 mesi di servizio extra completamente gratuiti, per un totale di 27 mesi di servizio!

Si tratta senza dubbio di un affare irrinunciabile, specie perché affidarsi a NordVPN significa scegliere una delle migliori VPN attualmente disponibili, forte di oltre 5450 server in 60 paesi, e di un sistema di sicurezza che vanta un proprio strumento crittografico, un password manager e un comodo kill switch. Come se non bastasse, NordVPN è anche uno dei pochi servizi ad offrire ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita, ed una gradevole forma “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recessione con rimborso dell’intero importo pagato.

Pagabile tanto con carta, quanto con altre svariate formule di pagamento, non ultime Bitcoin e PayPal, NordVPN è, in sostanza, una scelta davvero molto sensata nel vasto panorama delle VPN, e grazie a questa offerta avrete la possibilità di scoprire i vantaggi del servizio ad una cifra ridicola, specie considerato quanto offerto: meno di 3 euro al mese! Un’offerta irrinunciabile tra quelle di questa giornata che, in ogni caso, è comunque solo l’ennesima della nostra fittissima rassegna quotidiana dedicata agli sconti. Rassegna che, per altro, procede incessantemente anche attraverso i nostri quattro canali Telegram dedicati alla scontistica, dove ogni giorno potrete scoprire una moltitudine di Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona navigazione!

