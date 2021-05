Notebook a prezzi eccezionali per la Amazon Gaming Week!

Continua a gonfie vele la Amazon Gaming Week e, dopo avervi segnalato le offerte relative ai router Asus, è arrivato il momento di passare alla categoria notebook, anch’essa partecipe delle ottime decurtazioni di prezzo di queste giornate dedicate al gaming, proponendosi con offerte dedicate ai computer portatili tanto per il gaming, quanto per chi necessitasse di una soluzione capace di eseguire operazioni come l’editing in modo fluido e veloce.

Un notebook da gaming, infatti, non è adatto solo ad eseguire i giochi più complessi alla massima risoluzione, ma anche a far girare senza intoppi i programmi più pesanti, tanto per effettuare codifiche di vario genere in tempi rapidi. Dunque, se siete in cerca di una soluzione del genere e volete approfittare di questa Amazon Gaming Week, vi suggeriremmo di dare un’occhiata all’ottimo MSI GP66 Leopard, una delle soluzioni più performanti attualmente disponibili sul mercato, ed equipaggiata con componenti di ultima generazione, i quali vi assicureranno prestazioni all’avanguardia per diversi anni.

Ribadiamo che allo stato attuale è difficile, se non impossibile, trovare un notebook più potente di MSI GP66 Leopard, dal momento che vanta una scheda video Nvidia RTX 3080, abbinata al processore Intel Core i7-10750H e 16GB di RAM DDR4 a 3200 Mhz. A questo poi si aggiunge un SSD M2 NVMe da 1TB e gli ultimi standard tecnologici come il WiFi 6. Il tutto si traduce a 2.799,99€ ma, in occasione della Amazon Gaming Week, questo specifico modello viene proposto a 2.499,00€.

Chiaramente, parliamo di cifre non alla portata di tutti e, proprio per questo, potreste eventualmente valutare una soluzione più accessibile, dato che MSI GP66 Leopard non è l’unico notebook da gaming ad essere in offerta questa settimana. A tal proposito, nella nostra lista in calce troverete numerosi modelli ugualmente capaci di far girare gli ultimi titoli in modo fluido e ad alte risoluzioni, sebbene il miglior consiglio è quello di visitare la pagina dedicata.

