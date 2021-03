Notebook e non solo con sconti fino al 30% su Euronics!

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quelle che sono le nuove proposte in sconto di Euronics dove, fino al 17 marzo 2021, potrete acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero imperdibili, con sconti che possono arrivare a decurtare anche il 30% del prezzo originale, e con offerte relative non solo alla tipica tecnologia domestica, come scope elettriche, frigoriferi e affini, ma anche e soprattutto su prodotti come notebook, monitor e smartphone!

Un esempio? Vi suggeriremmo l’ottimo notebook Asus Vivobook S15 da 15″ che, in virtù del suo prezzo originale di 899,00€, è oggi in sconto di ben 100 euro, scendo così al di sotto della soglia psicologica degli 800 euro il che, per un dispositivo così bello, affidabile e performante, non è certo una cosa da sottovalutare!

Caratterizzato da un design accattivante e colorato, Asus Vivobook S15 si propone nella sua variante con processore AMD Ryzen 7 4700U, in grado di offrire delle prestazioni più che buone in quasi qualunque circostanza. Certo, non si tratta di un modello da gaming, ma con il suo peso leggero di appena 2kg ed il suo luminoso display da 15 pollici (con un rapporto schermo-corpo dell’86%!), Asus Vivobook S15 è una scelta più che logica per chiunque voglia disporre di un notebook utile tanto al lavoro quando all’intrattenimento, specie considerando che il suo display è in grado di raggiunge il 100% della gamma colori sRGB, il tutto con la risoluzione FullHD e ampi angoli di visione.

Le performance offerte dal processore Ryzen vengono poi ulteriormente messe in risalto grazie alla presenza di ben 16GB di RAM e da un’unità SSD PCIe superveloce, mentre la connettività garantita dalla scheda Intel Wi Fi 6 con Gig+ (802.11ax), vi garantirà una connessione stabile e veloce anche in situazioni di mobilità, il che lo rende ottimo per chi passa spesso dal lavoro d’ufficio allo smart working o al lavoro in mobilità.

Insomma, Asus Vivobook S15 è un prodotto davvero ottimo che, scontato a soli 799,00€, potrebbe rappresentare un’ottima occasione per chiunque cerchi un computer performante ma non troppo esose, ben chiaro che si tratta solo di uno dei vari articoli in sconto tra le pagine di Euronics e, proprio per questo, vi suggeriamo di consultare non solo le nostre liste di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili, così da poter dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c'è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte!

