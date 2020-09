Notebook: le migliori offerte della settimana su Amazon

Dopo avervi proposto le offerte del giorno di Amazon, torniamo di nuovo a occuparci del colosso dell’e-commerce, dal momento che il portale sta proponendo sconti su una vasta gamma di ottimi notebook di diverse marche. Stiamo parlando di un’occasione davvero eccezionale per potersi munire di un dispositivo di ultima generazione, che può essere usato non solo per navigare e guardare contenuti in streaming, ma anche e soprattutto per studiare e lavorare.

Piccoli, grandi e convertibili: su Amazon è possibile acquistare ogni genere di computer a prezzi veramente vantaggiosi, come ad esempio l’Acer Aspire 5 A515-44-R9CH da 15 pollici, venduto in questo preciso momento a 689,00€ invece di 749,00€. Una cifra decisamente ragionevole per un notebook che implementa al suo interno componenti come ad esempio l’eccezionale processore AMD Ryzen 7 4700U, ovvero una delle ultime CPU prodotte dall’azienda statunitense, in grado di offrire, sotto diversi aspetti, prestazioni persino superiori a quelli della controparte Intel, soprattutto durante le operazioni multitasking e anche in piccoli lavori di grafica, in cui la scheda video integrata di AMD riesce a mostrare i muscoli. Potente ed elegante, è il notebook perfetto sia per uno studente sia per coloro che hanno bisogno di una macchina capace di offrire produttività. Non mancano, ovviamente, prodotti della Apple, tra cui il tanto amato MacBook Air da 13 pollici o il ben più prestante MacBook Pro, entrambi disponibili in sconto e in variante con processori Intel di decima generazione.

Ovviamente, questo è solo uno dei tanti notebook in sconto su Amazon, ed ecco perché suggeriamo di visitare costantemente la pagina dedicata in modo da scoprire tutti i modelli disponibili. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

