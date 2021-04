Occhiali da sole Hawkers: 50% di sconto con questo coupon esclusivo!

Sono tantissime le offerte che vi abbiamo già proposto in queste ore, ma la nostra sete di affari non si è ancora fermata, tant’è che vi segnaliamo ora un’occasione a dir poco straordinaria, grazie alla quale potrete acquistare un paio di ottimi occhiali da sole a prezzo scontatissimo!

Protagonista di questa offerta è il brand di Hawkers che, in esclusiva per i lettori di Tom’s, ha messo a disposizione un codice sconto con cui, fino al 15 di aprile 2021, potrete effettuare i vostri acquisti sullo shop online godendo di uno sconto applicato del 50%!

Avete capito bene: occhiali da sole a metà prezzo grazie a Tom’s e Hawkers, ma solo per un tempo limitatissimo e con l’unico limite di non poter acquistare i prodotti della selezione “New In” del portale. Al di la di questo piccolo e trascurabile limite, stiamo parlando di centinaia di modelli diversi, tutti liberamente acquistabili a metà prezzo e previo il semplice inserimento del coupon sconto FORYOU.

Stiamo parlando di un affare davvero imperdibile, specie considerando che, grazie a questa promo, potrete acquistare occhiali da sole con prezzi che scendono addirittura sotto i 20 euro, ovviamente a seconda del modello il che, considerando la qualità dei prodotti Hawkers, non dovrebbe affatto essere preso sotto gamba. Con Hawkers, infatti, potrete munirvi di occhiali da sole di straordinaria qualità, con montature resistenti e realizzate, per lo più, i un resistente acetato di cellulosa, per una massima resistenza e durevolezza, e con lenti schermate con protezione UV400, per garantire sì una visione chiara, ma anche e soprattutto sicura, specie in vista delle prossime giornate di sole.



Con la nostra promozione, dunque, potrete di acquistare occhiali da sole con sconti fino al 50% ma, ricordate, avrete tempo solo fino al 15 di aprile, giorno ultimo in cui il codice sconto FORYOU avrà validità sullo store. Ciò detto, visto l’enorme varietà, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto, dove potrete scorrere liberamente l’intera selezione a prezzo scontato promossa dal brand. Prima di procedere, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

