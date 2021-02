Offerta Fibra Vodafone, 29,90€ con buono spesa da 100€ e Infinity per 6 mesi

Mettiamo un attimo da parte le offerte relative a San Valentino perché vogliamo portare alla vostra attenzione la promozione che Vodafone ha riservato a coloro che vogliono attivare la sua nuova proposta di connessione per la casa con il pacchetto Giga Network Fibra. Vi diciamo subito che l’offerta sarà valida solo per le giornate di oggi e domani, e consisterà nel ricevere un buono spesa pari a 100€ e 6 mesi di abbonamento Infinity, qualora attiviate la suddetta promozione, la quale dovrà necessariamente essere attivata online, ma non prima di aver verificato la copertura della tecnologia FTTH nella propria di residenza.

Per poter ricevere il buono spesa e l’abbonamento Infinity, infatti, la promozione deve soddisfare questo requisito che, fortunatamente, potrete verificare in pochi passaggi direttamente sul sito ufficiale, dal momento che basta inserire il proprio indirizzo di residenza e vi verrà mostrato in pochi secondi quale tecnologia viene utilizzata nella vostra zona. Detto ciò, per riscuotere il buono spesa di 100€ non dovrete far altro che iscrivervi sul sito dedicato all’iniziativa, inserire il codice ricevuto e scegliere su quale supermercato utilizzarlo. A tal proposito, la scelta è molto ampia e sono incluse catene di riferimento come Carrefour, Conad, Iper e molte altre.

Prima di parlarvi dell’offerta Vodafone, vale la pena sottolineare anche che il buono spesa sarà spendibile entro 1 mese dalla ricezione. Insomma, se stavate pensando di affidarvi a Vodafone per la vostra connessione internet, questa promozione potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel prendere la decisione finale, decisione che però, ricordiamo, deve essere presa nel giro di poche ore dal momento che l’offerta sarà valida fino a domani, 12 febbraio 2021.

Senza vincoli e costi di attivazione, la Giga Network Fibra di Vodafone, al costo di 29,90€ al mese, è senz’altro una delle migliori soluzioni per avere internet veloce in casa, sebbene occorra sempre tenere a mente che la zona gioca un ruolo importante nella velocità effettiva. Detto ciò, la rete Vodafone si espande in tutta Italia, quindi non dovreste avere problemi ad attivarla, salvo eccezione ovviamente delle zone di periferia dove, purtroppo, allo stato attuale risulta ancora difficile sfruttare le ultime tecnologie. Oltre a zero costi di attivazione, la promozione include la Vodafone Station 6, un router che vi garantirà stabilità e prestazioni ai vertici della categoria. Vi basti pensare che questo modello è in grado di connettere fino a 120 device contemporaneamente.

Insomma, un'opportunità in grado non solo di mettere una delle migliori connessioni internet nella propria casa, ma anche un'ottima occasione per fare una spesa sostanziosa in uno dei principali supermercati senza spendere 1€.

