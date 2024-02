Call of the Sea Collector Edition CROLLA a 60€! Occasione IMPERDIBILE

Se siete appassionati di giochi e desiderate arricchire la vostra collezione con un pezzo unico, non potete lasciarvi sfuggire l'opportunità di acquistare la Journey Collector's Edition di Call of the Sea. Questa esclusiva edizione, disponibile su Amazon, è attualmente in vendita a soli 59,95€, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo originale. Con una serie di pregevoli oggetti da collezione inclusi nella confezione, questa edizione si rivela un autentico tesoro per gli appassionati di videogiochi.

Call of the Sea Journey Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa straordinaria edizione, pensata appositamente per i collezionisti appassionati, include non solo il gioco per PS5, ma anche una serie di preziosi oggetti che arricchiranno l'esperienza di gioco. Tra questi, troviamo la Collector's Box, il Diario di Norah in edizione PS5, la colonna sonora in vinile, i pregiati libri dedicati alle concept art, insieme a un ticket di viaggio, un poster, due fotografie e tre litografie.

Quindi, preparatevi a immergervi nelle avventure di Norah Everhart, una protagonista coraggiosa che vi condurrà in un viaggio avvincente, pieno di enigmi e misteri, in un'atmosfera che evoca il fascino dei racconti lovecraftiani. Con una durata di gioco di quasi sette ore, questa esperienza promette di tenervi incollati allo schermo, con sfide intriganti e colpi di scena.

Per concludere, la Collector Edition di Call of the Sea Journey rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati del gioco e i collezionisti. Grazie allo sconto del 50% offerto da Amazon, potrete aggiudicarvi questa edizione speciale al prezzo eccezionale di soli 59,95€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

