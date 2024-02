Questo mousepad con ricarica wireless vi costa MENO della metà! (-51%)

Avete un mouse wireless e siete stufi di doverlo ricaricare collegandolo al cavo? Allora questo tappetino di HP fa al caso vostro. Oltre alla ricarica Qi wireless integrata l'OMEN Outpost è anche dotato di illuminazione RGB personalizzabile e oggi viene proposto in sconto del 51%, scendendo quindi ad appena 58,22€, un'offerta da non lasciarsi sfuggire!

Tappetino mouse HP OMEN Outpost con Ricarica Qi Wireless Integrata, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo tappetino di HP rappresenta la scelta ideale per i gamer che non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello e al comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Pensato per adattarsi a ogni stile di gioco, grazie alla sua superficie reversibile - con un lato duro per DPI elevati e uno morbido per DPI bassi - soddisfa le esigenze di coloro che cercano un'esperienza personalizzata. Inoltre, la possibilità di caricare mouse wireless grazie alla tecnologia Qi integrata lo rende un accessorio indispensabile per gli appassionati che desiderano mantenere il mouse sempre carico senza interrompere le sessioni di gioco.

Il design elegante, abbinato all'illuminazione LED RGB con 16,8 milioni di combinazioni di colori, permette di creare l'atmosfera perfetta per ogni partita, rendendo l'HP OMEN Outpost un elemento distintivo per ogni setup da gaming. Con una dimensione ottimale di 34,6 x 34,4 x 1,05 cm, offre ampio spazio per muoversi liberamente, mentre la base in gomma naturale garantisce stabilità e impedisce spostamenti indesiderati. Dedicato ai gamers che non vogliono scendere a compromessi tra estetica e funzionalità, questo mousepad è il compagno di gioco perfetto per affrontare ogni sfida con stile e efficienza.

In conclusione, l'HP OMEN Outpost rappresenta un'aggiunta di valore per ogni setup da gioco grazie alle sue funzionalità pensate per il videogiocatore moderno. La combinazione tra la praticità della ricarica Qi integrata, la flessibilità offerta dal lato reversibile e l'estetica personalizzabile tramite LED RGB lo rendono un prodotto unico nel suo genere. Considerando il prezzo originale di 119,99€, l'offerta attuale di 58,22€ rappresenta un'opportunità eccezionale per arricchire la propria esperienza di gioco con uno strumento all'avanguardia.

