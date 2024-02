Sistema mesh al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-90€)

Immaginate di vivere in una casa a più piani e di dover garantire una copertura internet ottimale in tutta l'abitazione, evitando eventuali interruzioni di connessione per i dispositivi distanti dal router principale. Grazie all'offerta di Amazon, ora potete acquistare tre sistemi Wi-Fi Mesh al prezzo speciale di soli 99,99€ anziché 189,99€. Con l'installazione strategica di questi ripetitori, potrete dire addio ai fastidiosi problemi di segnale debole nel vostro attuale o futuro ampio appartamento.

Il sistema Wi-Fi mesh Velop di Linksys, attualmente in offerta a soli 99,99€, è la soluzione ideale per chi cerca una copertura Wi-Fi estesa e affidabile in tutta la casa. Con una portata fino a 525 m² e la capacità di supportare fino a 60 dispositivi, è perfetto per famiglie numerose o per chi ama intrattenere amici e parenti, garantendo che tutti possano godere di una connessione stabile e veloce.

La facilità di installazione, tramite l'app Linksys, lo rende un modello accessibile anche per coloro che non sono particolarmente tecnici ma che non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello. Chiunque abbia sperimentato difficoltà di connessione tra una stanza e l'altra della propria abitazione o abbia necessità di gestire numerosi dispositivi connessi contemporaneamente, troverà nel Velop di Linksys un alleato prezioso.

Grazie al suo design salvaspazio e alla libertà dai cavi, si adatta a ogni ambiente domestico senza intralciare. Inoltre, l'aspetto sicurezza non viene trascurato, con protezione WPA2, firewall SPI e aggiornamenti automatici del firmware, offrendo una rete domestica protetta e sempre aggiornata. Per chi desidera streaming in 4K senza interruzioni e una copertura capillare senza zone morte, il sistema Wi-Fi mesh Velop rappresenta quindi un investimento intelligente e conveniente.

