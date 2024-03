Oral-B iO 9N al MINIMO STORICO, in sconto del 37%!

Se siete alla ricerca di un nuovo spazzolino elettrico che vi aiuti a migliorare la vostra igiene dentale, non fatevi sfuggire l'incredibile offerta che oggi Amazon riserva sull'Oral-B iO 9N, disponibile al prezzo minimo storico di 299,99€, con uno sconto del 37% sul prezzo originale di 474,77€! Stiamo parlando di uno spazzolino elettrico ricaricabile con tecnologia all'avanguardia, capace di assicurarvi gengive più sane in una sola settimana e dotato di intelligenza artificiale, 7 modalità di pulizia e display interattivo. In confezione troverete anche tre testine e una pratica custodia da viaggio, per portarlo sempre con voi!

Oral-B iO 9N, chi dovrebbe acquistarlo?

Oral-B iO 9N è perfetto per chi non si accontenta di una semplice pulizia dentale, ma cerca un’esperienza superiore sotto ogni punto di vista. Grazie all'intelligenza artificiale integrata può monitorare le aree di spazzolamento in tempo reale, aiutandovi a migliorare la vostra igiene orale. Il sensore di pressione intelligente si rivela un prezioso alleato per chi tende a spazzolare i denti con troppa forza, prevenendo danni alle gengive e allo smalto.

A completare il tutto c'è l'ottima custodia da viaggio inclusa, inoltre lo spazzolino può essere ricaricato completamente in sole 3 ore. Non fatevi sfuggire quest'incredibile offerta targata Amazon su uno dei migliori spazzolini in commercio, che oggi può essere vostro al prezzo minimo storico grazie a uno sconto del 37% sul prezzo di listino!

Vedi offerta su Amazon