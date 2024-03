Acer: arrivano le imperdibili offerte di marzo!

Per coloro che sono alla ricerca di un nuovo PC, un monitor o accessori correlati, marzo promette di essere un periodo molto vantaggioso, in particolare per chi opta per prodotti a marchio Acer. Il produttore ha infatti annunciato le promozioni che verranno rilasciate sul suo store ufficiale a partire da oggi, 1 marzo, e che si protrarranno per quasi tutto il mese. Alcune offerte sono già disponibili al seguente indirizzo, mentre altre verranno introdotte nelle prossime settimane. Pertanto, vi invitiamo a continuare la lettura per scoprire tutti i dettagli necessari a cogliere ogni opportunità senza lasciarsi sfuggire nessuno affare.

Offerte di marzo Acer, perché approfittarne?

Questo marzo, l'Acer Store apre le porte a una serie di offerte imperdibili, inaugurando il mese con uno sconto del 15% su tutto il suo catalogo. Ciò si traduce in risparmi significativi su ogni articolo firmato Acer, sia che siate alla ricerca di un computer completo sia di un accessorio più semplice. In aggiunta, per alcuni prodotti già in promozione, sarà possibile utilizzare il codice "EXTRAFLASH5" per ottenere un ulteriore risparmio del 5%. Questa opportunità è valida per l'intero weekend e si estende fino alla mattinata di lunedì, con termine delle offerte fissato alle ore 12:00.

Ma le sorprese non finiscono qui: le promozioni si susseguiranno fino al 19 marzo, offrendo sconti fino a 300€ su una vasta gamma di notebook, monitor e periferiche. Tra l'8 e il 12 marzo, inoltre, l'acquisto di un PC sarà accompagnato dal regalo della suite Office 365 Personal, aggiungendo un valore inestimabile al vostro acquisto. Dal 15 al 20 marzo, poi, entra in scena il codice "WEEKEND5", che vi permetterà di accedere a un ulteriore sconto del 5% su una selezione di articoli già promozionati.

Marzo si preannuncia, dunque, un mese ricco di opportunità per gli appassionati di tecnologia e informatica. Vi invitiamo a esplorare le offerte disponibili e a valutare con attenzione i prodotti di vostro interesse, come l'acclamato Acer Aspire 5, uno dei notebook più apprezzati della gamma Acer, per assicurarvi i migliori articoli prima che le scorte si esauriscano.

