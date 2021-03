Offerte Amazon Primavera: aspirapolveri robot fino al 45% di sconto!

Continua la nostra rassegna all’insegna delle più interessanti Offerte di Primavera Amazon, ovvero quegli sconti che hanno investito il portale a partire da questa settimana e che, fino al 31 di marzo, vi daranno la possibilità di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero molto bassi, con la possibilità di spaziare dall’abbigliamento ai giocattoli, passando per gli strumenti da giardinaggio, fino ai più comuni elettrodomestici per la casa e la cucina.

E proprio di casa, come avrete capito, torniamo ora a parlarvi, grazie ad una nuova tornata di queste succitate offerte primaverili grazie alle quali, come intuirete dal titolo di questo articolo, potrete acquistare a prezzi d’occasioni anche diversi modelli di robot aspirapolvere, sia di marchi blasonati come iRobot, ed i suoi eccellenti Roomba, sia di brand meno noti ma comunque molto validi (e più economici).

Diverse, dunque, sono le proposte da parte del portale ma, per ciò che ci riguarda, vale sicuramente la pena segnalarvi la presenza dell’eccellente iRobot Roomba i7+, ovvero quello che, ancora oggi, è uno dei modelli di punta dell’azienda, oltre ad essere il primo prodotto di questo tipo in assoluto ad aver portato sul mercato l’innovazione della colonnina che automatizza lo svuotamento e la pulizia del robottino!

Generalmente venduto al prezzo di 1.199,00€, Roomba i7+ è oggi in sconto del 33%, il che significa un risparmio di ben 400 euro, ed un prezzo di vendita che scende a “soli” 799,00€! Un prezzo sicuramente non per tutti, ma che è pienamente giustificato dalle caratteristiche di questo specifico modello che, come detto, è i grado di svuotarsi da solo grazie ad un sistema automatizzato incluso nella sua colonnina di ricarica.

Una soluzione davvero comodo ed efficiente, che riduce al minimo l’interazione diretta tra noi e il dispositivo (e la polvere ovviamente), e che vi garantirà fino a 30 svuotamenti prima di dover essere svuotato a sua volta, facendo di Roomba i7+ un aspirapolvere “automatico” in tutti i senti!

Oltre a ciò parliamo comunque di un dispositivo eccellente nella pulizia di casa, capace di combattere los sporco in maniera rapida ed efficace, grazie soprattutto al suo sistema di pulizia in 3 fasi distinte, per altro agevolato da un sistema a doppie spazzole in gomma multi-superficie, ottimizzate per raccogliere ogni tipologia di sporcizia, nonché le più infinitesimali particelle di polvere. Dotato, inoltre, di una speciale testina di pulizia, Roomba i7+ è in grado di identificare i dislivelli del pavimento, come ad esempio quelli causati dalla presenza di tappeti o simili, sollevandosi in modo naturale per compiere la pulizia anche sui filati, senza bloccarsi o subire intralci.

Venduto con uno sconto di 400€, Roomba i7+ è, in sostanza, un aspirapolvere smart di altissimo livello e, complice l’arrivo delle pulizie stagionali, potrebbe rappresentare la vostra soluzione migliore al tedio di polvere polline e particelle sottili che vanno ad accumularsi sui pavimenti con l’arrivo della primavera. Consigliandovene l’acquisto, ne approfittiamo anche per rimandarvi direttamente alla nostra lista di prodotti consigliati, ricordandovi però che le offerte sugli aspirapolvere robot sono ancora molto numerose e, pertanto, potrebbe valer la pena spulciare tanto la totalità delle offerte iRobot, quanto l’intera lista dei prodotti degli altri brand in sconto. Infine, prima di cominciare, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi provenienti da Amazon, eBay e da altri interessanti esponenti del mondo della scontistica online. E ora, siete pronti per lo shopping?

