Sconti oltre i 300€ nelle offerte di Primavera Amazon sugli elettrodomestici da cucina!

Ora che hanno preso il via le ottime offerte di Primavera di Amazon, avrete notato come il portale si sia riempito di un gran numero di occasioni che, fino al 31 marzo, vi offriranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli di ogni tipo a prezzi davvero molto competitivi tra cui non mancano, come avrete intuito dal titolo di questo articolo, anche ottimi sconti che riguardano gli elettrodomestici da cucina, con offerte che possono farvi risparmiare diverse decine di euro su prodotti come frullatori, piastre elettriche, macchine per il caffè e affini.

Insomma, un’offerta davvero ampia e variegata, dalla cui proposta vorremmo mettere in risalto per voi l’ottima impastatrice Moulinex MasterChef, che in questi giorni può esser acquistata ad appena 299,00€, ovvero un prezzo davvero ridicolo se si considera gli originali 623,99€ necessari per l’acquisto! Con i suoi accessori di qualità, questa planetaria si rivela un dispositivo perfetto per gli appassionati di pasticceria, che possono così lavorare l’impasto nell’ampio recipiente da 6,7 litri. La robusta struttura in metallo pressofuso di Moulinex MasterChef assicurano al dispositivo una notevole stabilità, mentre le finiture argentante con effetto specchio danno al tutto un aspetto moderno e ricercato, capace di adattarsi a qualsiasi cucina.

Moulinex MasterChef deve le sue ottime prestazioni grazie all’utilizzo di un potente motore da 1500W, che permette di selezionare tra ben 8 velocità, lavorando anche gli impasti più duri. Attraverso il suo duplice movimento di miscelazione, Moulinex MasterChef arriva ad ottenere ottimi risultati rapidi ed omogenei, perché la testa del robot e l’utensile di miscelazione ruotano in direzioni opposte sulle pietanze.

Come detto, Moulinex MasterChef è dotato di alcuni accessori di cottura pressofusi di qualità che lo rendono perfetto per la pasticceria, ma anche per le operazioni quotidiane in cucina, infatti il gancio e la frusta possono esser utilizzati per avere, in appena 8 minuti, un perfetto impasto per la pasta fatta in casa o per la pizza.

Avrete capito che, oltre all'impastatrice Moulinex MasterChef, sono veramente tanti i prodotti da cucina che fanno parte di questa selezione realizzata per le offerte di Primavera

