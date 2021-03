Offerte Amazon di Primavera: tanti set LEGO in super sconto!

Le Offerte di Primavera sono arrivate e, come vi abbiamo già mostrato nel corso della giornata di ieri, c’è davvero spazio per offerte di ogni tipo, in quella che è una tornata promozionale non solo ricchissima, ma anche estremamente variegata. Ad ora, infatti, abbiamo assistito a consistenti cali di prezzo su tantissimi prodotti diversi, dai dispositivi Echo di Amazon, sino alle smart TV e, credeteci, siamo ancora all’inizio! Con la giornata di oggi, infatti, saranno ancora moltissime le offerte Amazon a vostra disposizione e, per cominciare, abbiamo pensato di partire dalle nuove occasioni che Amazon sta riservando ai prodotti Lego, disponibili sul portale con diversi tagli di prezzo, proprio in concomitanza di queste Offerte di Primavera!

Ce n’è davvero per tutti i tipi di costruttori, grandi e piccoli, che grazie ad Amazon potranno approfittarne per regalare (o regalarsi) un nuovo e meraviglioso set Lego a prezzi, tutto sommato, molto modici, specie considerando la grande penuria di offerte che ha colpito il portale Lego sin dalla fine dello scorso anno.

Curiosamente, tuttavia, non sono proprio le offerte in sé a far drizzare le antenne dei fan Lego, quanto il restock di alcuni set ormai assenti anche dal sito ufficiale della casa di Billund, ed invece disponibili (di nuovo, e non si sa per quanto) su Amazon! Primo tra tutti? Il bellissimo set Lego Bonsai che, venduto e spedito da Amazon, è disponibile sullo store al prezzo originale di 49,99€!

Esaurito da tempo nei negozi Lego (ed anche sullo store digitale), il set Bonsai della linea Creator è stato una delle grandi sorprese del 2021 di Lego, che con questo piccolo ma grazioso set da 878 pezzi ha ricreato, con impareggiabile fedeltà, uno dei celebri alberelli della tradizione nipponica, con tanto di un vaso rettangolare e di un supporto in mattoncini a dorma di espositore in legno. Grazioso e di dimensioni contenute (misura 18 cm di altezza, 21 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza), questo set è forse uno dei più graziosi e stravaganti tra quelli creati da Lego negli ultimi anni e, grazie ad Amazon, potremo finalmente accaparrarcene uno visto che – come già detto in apertura – si tratta di un set che manca da tempo dal catalogo (e dai negozi) Lego.

Pur vero che non è in offerta, al prezzo di 49,99€ il set Lego Bonsai è comunque un ottimo acquisto: antipasto perfetto per la nuova tornata di offerte Amazon dedicate ai Lego in cui, come scoprirete a breve c’è spazio davvero per tanti, tantissimi prodotti! Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quelli che sono gli sconti Lego per queste Offerte di Primavera Amazon, ben chiaro che l’invito è comunque quello di consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

