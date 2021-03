Offerte Amazon Primavera: tantissimi giochi da tavolo in forte sconto!

Con le offerte di Primavera Amazon, fino al 31 marzo, ci ofrre la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti con sconti a dir poco incredibili, come abbiamo potuto constatare in mattinata con la nostra selezione delle occasioni migliori presenti sulla piattaforma. Adesso però è giunto il momento di scoprire quali sono le offerte relative ai giochi da tavolo, con grandi classici e fantastiche rivisitazioni di franchise moderni, che potrete acquistare anche con il 40% di sconto, e che possono diventare ottime idee regalo in occasione di Pasqua.

Con questa tornata di promozioni dedicate ai giochi da tavolo potrete acquistare una grande varietà di giochi da tavolo che includono i più classici I coloni di Catan e persino Pathfinder, nella sua seconda riedizione, disponibile a 37,99€ e che include al suo interno il manuale da oltre 600 pagine illustrate, fondamentale per chi vuole cominciare una delle più grandi avventure del panorama dei giochi di ruolo fantasy.

Sono presenti poi molte versioni board game di franchise popolari su altri media, come World of Warcraft, Lo Hobbit e dove spiccano però le astronavi di Star Wars Armada, fedeli riproduzioni dei veicoli visti nei film, fondamentali per i giocatori, ma che possono diventare anche un elemento da esposizione per i “semplici” fan della serie. Inoltre, nella selezione di prodotti proposta da Amazon troverete anche alcuni giochi da fare con tutta la famiglia, come Bicchieri sprint che può esser acquistato a 13,99€, dove fino ad un massimo di 4 persone si sfideranno in una gara dove vince chi dispone nel modo corretto una serie di bicchieri colorati.

Tanti sono i giochi da tavolo che troverete ad ottimo prezzo inclusi in queste offerte di Primavera da Amazon, e per questo il nostro consiglio quindi non può che essere quello di visitare la pagina relativa dell’iniziativa e trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

