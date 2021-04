Offerte del giorno Amazon: 100€ di sconto su Huawei Watch GT 2 Pro!

Cominciamo la nostra giornata presentandovi quelle che sono le ormai tipiche, e quotidiane, offerte di Amazon, con il portale intento più che mai a tenere alta l’attenzione del suo pubblico, anche al netto di un leggero calo dell’offerta, conseguente al recente (e ricco) periodo di offerte primaverili.

Ebbene, setacciando a dovere le pagine del portale, abbiamo scovato per voi un’ottima promozione che Amazon sta riservando ad alcuni prodotti a marchio Huawei, con poche ma significative offerte che lo shop sta dedicando ad auricolari e dispositivi indossabili del popolare marchio cinese.

Un’offerta davvero ottima, specie perché tra i prodotti inclusi nella promozione c’è anche l’ottimo smartwatch Huawei Watch GT2 Pro, proposto dallo store con uno sconto pari al 35%, ed un prezzo di acquisto che si attesta ad appena 199,99€, con uno sconto applicato di ben 99,91€ ed il prezzo più basso attualmente disponibile!

Originariamente venduto a ben 299,90€, Huawei Watch GT2 Pro è uno smartwatch completo e davvero raffinato nel suo design con cassa tonda in titanio e vetro zaffiro che, scontato a questo prezzo, rappresenta certamente un’occasione da non perdere, specie per chi desidera un dispositivo indossabile capace di adattarsi a qualunque necessità, sportiva e non.

Dotato di un ampio e luminoso display AMOLED da 1,39 pollici, Huawei Watch GT2 Pro è in grado di garantire fino a 2 settimane di utilizzo con una singola ricarica, e si propone come uno dei migliori alleati sul mercato per l’allenamento amatoriale e agonistico, visto che in memoria dispone di oltre 100 diverse tipologie di allenamento da monitorare, passando dalla “classica” corsa, sino agli sport ad oggi preclusi a molti dispositivi indossabili, come il golf o il surf!

Elegante, raffinato, è in grado di fornire dati completi sulla propria attività quotidiana, come frequenza cardiaca, velocità media, massima pendenza e, ovviamente, livello di ossigeno nel sangue grazie al suo precisissimo sensore Spo2, proponendosi come uno dei più completi ed affidabili dispositivi della sua categoria!

Con queste premesse, capirete bene che venduto a “soli” 199,99€, Huawei Watch GT2 Pro rappresenta un affare da cogliere davvero al volo, specie considerando che si tratta – come detto – di uno dei prezzi più bassi mai proposti per questo specifico modello. Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di offerte del giorno, invitandovi – ancora una volta – a dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte in corso, così che possiate trovare quella che meglio si confà alle vostre esigenze.

