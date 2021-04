Offerte del giorno Amazon: 300€ di sconto su una splendida smart TV Sony 4K!

Se siete alla ricerca di una ottima smart TV con risoluzione 4K ed avete voglia di acquistarne una solo a patto che sia pesantemente scontata, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa odierna offerta di Amazon dato che, come avrete intuito dal titolo, sul portale è in sconto di ben 300€ l’ottima smart TV da 65″ Sony KD65X7055PBAEP, il cui prezzo di acquisto è oggi al di sotto degli 800 euro, rispetto agli originali 1.099,00€ necessari per l’acquisto!

Con la spesa di 799,99€, dunque, potrete portarvi a casa una smart TV efficiente, bellissima e dal design davvero sottile e minimale, dunque perfetta per qualsiasi ambiente domestico e qualunque tipo di arredamento, ben chiaro che ancor più importante è la qualità del suo schermo, di certo in grado di soddisfare tanto il cinefilo quanto il gamer incallito.

Proponendosi con un ampio e luminoso panello LED, la smart TV Sony KD65X7055PBAEP è in grado di correggere e migliorare l’immagine a schermo in tempo reale, effettuando un upscaling intelligente dei contenuti video grazie al prezioso supporto del suo processore Sony 4K X-Reality PRO, che rende possibile un’ottima ed efficiente pulizia dell’immagine, oltre che un bilanciamento di colori, contrasto e luminosità davvero impagabile.

La smart TV è infatti supportata anche dalle tecnologie Triluminos e Motionflow XR di Sony, così che le immagini non solo risultino molto fluide, ma anche estremamente pulite e luminose, regolando automaticamente il bilanciamento di luci ed ombre anche in campo gaming. Ottima anche dal punto di vista acustico, la Sony KD65X7055PBAEP riesce, grazie al sistema ClearAudio+, ad offrire un audio ricco e profondo, ottimizzando l’intera gamma acustica dei contenuti per quella che è un’esperienza il più vicino possibile a quella cinematografica!

Insomma, una smart TV davvero eccezionale che, venduta con uno sconto di ben 300€, si propone come un’occasione irrinunciabile per chiunque cerchi il massimo della resa al minimo della spesa, ben chiaro che la Sony KD65X7055PBAEP è comunque solo una delle offerte di oggi proposte dal portale, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

