Offerte del giorno Amazon: aspirapolvere robot Roomba 971 a meno di 400€!

Il mese di febbraio sembra aver regalato nuova linfa al settore delle offerte, con tutti i principali portali che sono scesi sul campo di una competizione che sembra essere giocata tutta sul fronte degli sconti. Da Amazon a scendere, praticamente ogni portale si sta infatti prodigando nel proporci una marea di offerte a prezzi stracciati.

Diversi gli articoli dunque, anche se per quanto riguarda il portale di Jeff Bezos, ad aver catturato la nostra attenzione è oggi l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 971, di nuovo scontato di ben 100€ dopo una precedente “incursione” durante il periodo natalizio. Tra i modelli più noti e venduti del popolare brand di aspirapolvere smart, il Roomba 971 è un dispositivo affidabile e performante, originariamente venduto a ben 499,00€, ed oggi in sconto a soli 399,00€.

Progettato per ripulire la casa accuratamente in 3 fasi, il Roomba 971 è un robot potente ed affidabile, pensato per supportarvi nella pulizia domestica anche quando non siete in casa, potendo essere facilmente programmato tramite app. In grado di mappare dettagliatamente l’ambiente circostante, organizzandosi autonomamente per una pulizia efficiente e precisa, Roomba 971 è anche dotato di sensori Dirt Detect, così che la pulizia non avvenga in modo randomico (come accade, ad esempio, per molti esponenti del mercato), ma si concentri invece sulle zone a più altra concentrazione di sporco, rivolgendo ad esse la propria attenzione in modo che i pavimenti siano sempre lustri e puliti.

Efficiente e silenzioso, perfettamente a proprio agio anche negli ambienti domestici più “impervi”, Roomba 971 riconosce gli ostacoli con precisione ed è in grado di aggirare abilmente vasi, divani, sedie e persino scale, evitando così gli spiacevoli problemi che potrebbero derivare dagli urti.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero eccellente! Alleato ideale di quelle che potrebbero essere le prossime pulizie di primavera (e non solo) e, proprio per questo, più che valevole della vostra attenzione… e di quella del vostro portafoglio. Ciò detto, Roomba 971 non è – ovviamente – l’unico articolo di valore in sconto per la giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!