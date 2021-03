Offerte del giorno Amazon: fino a 300€ di sconto sulle smart TV Sony!

La primavera è finalmente arrivata e, con essa, anche il mese di marzo si avvia verso la sua conclusione. Un mese certamente “strano” dal punto di vista delle offerte e delle vendite online che, se da un lato ci ha offerto (e forse ancora ci offrirà), diverse occasioni per acquistare la tanto ambita PlayStation 5, dall’altro ci ha proposto offerte non sempre così esaltanti, ben chiaro che per voi abbiamo sempre selezionato solo le migliori e più imperdibili proposte dei vari portali.

E così, nell’attesa che il mese si concluda del tutto ed Aprile sveli le sue carte (in tutti i sensi visto il nuovo blocco del nostro paese), noi si resta in casa Sony per offrirvi quelle che sono le nuove proposte in sconto di Amazon dove, come avrete intuito dal titolo, sono arrivate una serie di offerte inerenti le smart TV dell’azienda giapponese, con sconti davvero ottimi, e che possono arrivare a tagliare i prezzi fino ad un massimo di 300 euro!

Non male, se si considera che tra i vari modelli Sony c’è anche l’ottima Sony KD65X7055PBAEP da 65″ con risoluzione 4K, e venduta al prezzo di “soli” 799,00€! Certo, non il più basso mai proposto per questo specifico modello, ma comunque un ottimo affare, se si considera il prezzo di partenza di 1.099,00€ e lo sconto applicato che ammonta a ben 300 euro!

Un’offerta pregevole, per quello che è un modello dal design minimale e pulito, con cornici sottili adatte a qualunque tipologia di arredamento, ed un panello LED pensato per offrire il meglio dell’esperienza home cinema. Equipaggiata con l’ottimo processore Sony 4K X-Reality PRO, la smart TV Sony KD65X7055PBAEP è infatti in grado di perfezionare l’immagine a schermo in tempo reale, effettuando un upscaling intelligente dei contenuti video, anche qualora questi fossero di molto al di sotto della risoluzione 4K, così che la visione sia più nitida e pulita possibile.

Inoltre, supportata dalle tecnologie Triluminos e Motionflow XR di Sony, la Sony KD65X7055PBAEP offre immagini fluide, pulite e soprattutto luminose, regolando automaticamente ed in modo ottimali il bilanciamento di luci ed ombre, con colori intensi e realistici in ogni circostanza, anche in campo gaming. Impreziosita da un comparto audio di ottimo livello, la smart TV Sony KD65X7055PBAEP integra anche il sistema ClearAudio+ della casa giapponese, che arricchisce l’esperienza visiva con un audio decisamente all’altezza delle immagini sullo schermo, ottimizzando l’intera gamma acustica dei contenuti, ed offrendo un audio vibrante e coinvolgente, senza però mettere da parte i dialoghi, che vengono ottimizzati e resi con maggiore nitidezza, anche al netto di scene particolarmente rumorose.

Insomma, stiamo parlando di una smart TV con tutti i crismi che, venduta al di sotto della soglia dei mille euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari di questa giornata, nonché il migliore in assoluto con cui avviare questa mattinata! Ovviamente, come sempre, la Sony KD65X7055PBAEP non è l’unico prodotto in offerta sul portale, tant’è che vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

