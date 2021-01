Offerte del giorno Amazon: Fitbit Versa 2 Special Edition al prezzo più basso di sempre!

Mentre in rete e nei negozi continuano ad impazzare le offerte dedicate ai saldi invernali, con sconti per lo più riguardanti abbigliamento, scarpe ed accessori, su Amazon continua ad esserci ampio spazio per le offerte tech, con un campionario di sconti che va anzi a rimpinguarsi giorno dopo giorno. E così, dopo le offerte di ieri dedicate a diversi – ottimi – aspirapolvere, oggi si torna a parlare della tecnologia che più ci piace, ovvero quella smart e wearable, visto l’abbassamento al prezzo più basso di sempre dell’edizione speciale di Fitbit Versa 2, eccezionale smartwatch a marchio Fitbit e comprensiva del supporto all’assistente vocale Alexa e impreziosito da un bellissimo cinturino in stoffa con motivi geometrici.

Elegante e stiloso, Fitibit Versa 2 in edizione speciale è uno smartwatch ottimo tanto per l’uso quotidiano quanto per l’allenamento e le attività all’aperto e grazie alle funzioni integrate di Amazon Alexa, permette di consultare rapidamente notizie, meteo, e di comunicare con altri dispositivi compatibili per un comodo controllo vocale dei vostri dispositivi smart home.

Ottimo per monitorare l’attività sportiva, Versa 2 offre anche ottime integrazioni per il monitoraggio della propria salute fisica, come quella relativa al battito cardiaco, il sonno, con relativa analisi della fase REM ed un comodo indicatore relativo allo stress. Compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi, Fit Bit Versa 2 si propone con un’autonomia della batteria di oltre 4 giorni, al netto di un controllo attività costante nel corso delle vostre giornate (e delle vostre notti) ed anche con un intenso uso delle varie modalità di allenamento.

Generalmente venduto al prezzo di ben 252,28€, Fit Bit Versa 2 è oggi in sconto a soli 159,90€, con uno sconto di oltre 90€ ed una proposta di prezzo che, almeno per ciò che concerne questo particolare modello in edizione limitata, è il più basso mai registrato in rete! Un’occasione davvero imperdibile che, come sempre, è comunque solo una delle proposte del giorno di Amazon, motivo per cui vi offriamo non solo la lista di prodotti qui in calce, ma vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti