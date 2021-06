Offerte del giorno Amazon: MacBook e Microsoft Surface scontati fino a 500€!

Una nuova settimana di giugno si staglia all’orizzonte e, con essa, si avvicinano anche le fatidiche date dell’attesissimo Prime Day 2021 che, in arrivo il 21 e del 22 giugno, promette già da ora di dare uno scossone a quello che è il mondo delle offerte sebbene, va detto, i portali della rete non se ne stiano con le mani in mano, visto il fioccare di sconti che, già da qualche giorno, sta invadendo la rete.

Insomma, sebbene ci si aspetti faville dal Prime Day 2021, va detto che Amazon sta comunque facendo grandi cose dal punto di vista delle offerte, proponendoci tantissimi prodotto a prezzi molto accessibili e, come nel caso di oggi, si parla di prodotti di livello altissimo, tant’è che con sconti che possono arrivare anche a 500€, il portale di Jeff Bezos sta oggi tagliando i prezzi di articoli come MacBook e prodotti Microsoft Surface, con notebook e tablet di qualità eccelsa, venduti a prezzi che difficilmente si possono ritrovare sul mercato primario!

Dunque, se siete alla ricerca di un nuovo portatile dalle ottime prestazioni, potrete scegliere, ad esempio, tra il MacBook Pro 2020 da 13″ o il Microsoft Surface Laptop 3. Il primo è equipaggiato con display Retina con risoluzione 2560 x 1600 pixel, processore Intel Core i5 di decima generazione, grafica Intel Iris Plus e per quattro porte USB tipo C con supporto a Thunderbolt 3. Il design è quello classico dei MacBook degli ultimi anni, con chassis in alluminio, ampio touchpad per la navigazione e Touch Bar posta sopra la tastiera che facilità l’interazione con i vari software aperti.

Il Microsoft Surface Laptop 3 mette invece a disposizione uno schermo leggermente più grande, da 13,5″, con risoluzione 2256 x 1504 pixel, touchscreen e rapporto d’aspetto 3:2, ideale per la navigazione web e la produzione di testi. Sotto la scocca in alluminio troviamo 8GB di RAM, SSD da 256GB e un processore Intel Core i5 di decima generazione con grafica Intel Iris Plus, abbastanza potente da portare a termine tutte le attività quotidiane senza alcun problema. La dotazione porte offre una porta USB tipo C con Thunderbolt 3, una classica porta USB tipo A, un jack audio da 3,5mm e la porta “Surface Connect” per la ricarica del dispositivo.

I prezzi? Il primo è venduto a 2.107,98€ rispetto ai suoi originali 2.229,00€, il secondo è invece scontato di ben 500€, costando originariamente 1.499,00€, ed essendo oggi disponibile a “soli” 999,00€! In ambo i casi si tratta di ottimi affari che, tuttavia, sono comunque solo una parte delle straordinarie offerte che Amazon sta dedicando a questi dispositivi, tant’è che vi suggeriamo caldamente di spulciare non solo la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

