Offerte del giorno Amazon: Microsoft Surface Laptop 3 scontato di 400€!

Pasqua si avvicina, ed anche se sono pochi i portali che si stanno ancora dedicando alle promozioni per le festività, state pur certi che su Amazon ci sarà sempre posto per offerte di assoluto spessore, tant’è che anche oggi il portale di Jeff Bezos sembra più intenzionato che mai a tenere alta la nostra attenzione.

Come? Attraverso offerte imperdibili come quella che lo store sta dedicando a Microsoft Surface Laptop 3 da 15″ in quella che è la sua versione con processore Intel Core i5 e con un SSD da 256 GB. Un notebook davvero eccezionale che, per l’occasione, è stato scontato di ben 400€, scendendo dagli originali 1.499,00€, ad un più abbordabile 1.099,00€. Un prezzo certamente non per tutti, ma che ben si giustifica se si pensa alle straordinarie qualità di questo dispositivo che, certamente, vanta di posizionarsi tra i migliori notebook da 15 pollici!

Equipaggiato con potente processore Intel Core Ice Lake di decima generazione (ma disponibile anche con processore AMD Ryzen di terza generazione), Surface Laptop 3 è un notebook leggero, potente e versatile, che si propone come una scelta ideale per chi ha bisogno di un dispositivo che sia in grado di dividersi equamente tra studio, lavoro e intrattenimento.

Disponibile in varie opzioni di configurazione della CPU, con due diversi tagli dello schermo e la possibilità di installare SSD fino a 1TB e un massimo di 16GB di RAM DDR4 o LPDDR4x, rendono Surface Laptop 3 una scelta ideale in ambito professionale anche se, va detto, su Amazon sono due le versioni in sconto, quella succitata con Processore Intel Core i5 e quella con provessore AMD Ryzen 5 3580U e “soli” 128 GB di archiviazione dati.

In ambo i casi, si tratta comunque di un portatile con tutti i crismi, sia in termini di performance, che di durabilità che di qualità costruttiva e, pertanto, rappresenta certamente uno dei migliori affari che possiate fare nella giornata di oggi

