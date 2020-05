Offerte del giorno Amazon: Proscenic M7 PRO con il 24% di sconto!

Settimana intensa quella che abbiamo vissuto su Amazon! Come saprete, infatti, il portale sta progressivamente tornando ai suoi fasti pre-emergenza COVID-19 ed anzi, a partire dal lunedì, tra le numerose pagine dello shop hanno fatto capolino anche numerose e nuove offerte laddove, fino a qualche giorno prima, Amazon aveva cominciato a nascondere le promozioni così da non sovraccaricarsi di ordini “superflui”.

Con il (progressivo) ritorno alla normalità, ecco dunque fioccare anche le promozioni Amazon che, come avrete visto, negli ultimi giorni ci hanno proposto offerte straordinarie, partendo a quelle dedicate alle smart TV Xiaomi (purtroppo rapidamente esauritesi a prezzo scontato), sino a quelle dedicate ai prodotti per la cucina e per la casa. Un trend che, a giudicare dalle offerte di oggi, pare destinato a proseguire e che, per quanto riguarda la giornata di oggi, vi permetterà di acquistare tanti intriganti elettrodomestici a prezzi decisamente intriganti, come è il caso dell’ottimo aspirapolvere robot Proscenic M7 PRO!

Arrivato sul mercato all’inizio di quest’anno, il Proscenic M7 PRO è un aspirapolvere robot prodotto dall’omonimo marchio cinese. Un brand che, specie negli ultimi tempi, è riuscito a dire la sua in quello che è uno dei più affollati settori del mercato degli elettrodomestici. Seguendo l’intuizione e l’innovazione lanciata sul mercato da iRobot per il suo Roomba i7, anche Proscenic ha pensato di dotare uno dei suoi robot aspirapolvere di una torretta di svuotamento che, come intuibile, si occupa tanto di caricare il robot quando questo è a riposo, tanto di svuotarne l’interno dopo la raccolta.

Compatibile con Alexa e dotato di controlli tramite smartphone, Proscenic M7 PRO permette una pulizia della casa veloce e precisa, grazie soprattutto al suo ottimo sistema di tracciamento laser delle stanze che, permette al robot di programmare il proprio percorsa di pulizia, evitando così una pulizia troppo lunga o randomica delle superfici. Grazie all’app proscenichome, inoltre, è possibile organizzare gli orari di pulizia, regolare la velocità di aspirazione, organizzare il percorso di pulizie e persino richiedere una pulizia accurata in un punto specifico della casa!

Generalmente venduto al prezzo di ben 399,00€, Proscenic M7 PRO è oggi in sconto su Amazon a soli 303,00€, per un taglio di prezzo pari al 24%. Un’occasione sicuramente molto interessante per portarsi a casa un fedele e utile alleato nella lotta contro polvere e sporco e non è l’unica! Amazon, infatti, abbonda di offerte anche in questo venerdì 29 maggio e, come sempre, abbiamo stilato per voi una comoda lista di articoli in offerta, pur consigliandovi di tenere sotto controllo anche la pagina Amazon relativa a tutte le promozioni disponibili, dove potrete rintracciare tutti gli sconti del giorno. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!