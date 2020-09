Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 35% sulle telecamere di sicurezza Ezviz!

Il mese di settembre sta per finire ma, come sempre, questo non può arrestare le offerte Amazon che, anzi, non paghe della già scoppiettante frenesia in vista dei (sin troppo rimandati) Amazon Prime Days, continuano nella loro straordinaria proposta di ottimi articoli in sconto, con proposte adatte alle più disparate esigenze domestiche e non. Molte le offerte di oggi, che ci prodigheremo di offrirvi in altre news dedicate nel corso della giornata ma, per quel che riguarda la mattinata, vorremmo segnalarvi l’ottima tornata di offerte che sta investendo le telecamere di sorveglianza Ezviz, con sconti che vi permetteranno di risparmiare fino al 35% sull’acquisto di uno degli ottimi dispositivi di sicurezza del rinomato brand cinese.

Telecamere ottime e discrete, tutte a firma di un brand, Ezviz per l’appunto, che negli ultimi anni si è saputo ritagliare una cospicua fetta di mercato, complice non solo una certa attenzione per la proposta tecnologica, ma anche per un grandioso rapporto qualità prezzo, come è ad esempio il caso della telecamera da esterno Ezviz C3X, generalmente venduta a 120,99€ ed oggi in scolo a soli 151,38€!

Compatibili con Alexa, la telecamera Ezviz C3X offre una risoluzione 1080P in Full HD con codec di compressione H.265, onde offrire una qualità di ripresa eccellente in poco spazio, potendo comprimere i dati in modo che essi utilizzino solamente metà larghezza di banda e metà spazio di archiviazione. Attivata dal movimento, inizia a registrare automaticamente, salvando i file su SD e inviando una notifica direttamente sul vostro dispositivo mobile, offrendo persino un allarme con sirena e luci qualora si voglia intimorire i malintenzionati.

Dotata di algoritmi di visione basati su intelligenza artificiale, la Ezviz C3X riesce a distinguere in modo efficace esseri umani da animali, onde evitare falsi allarmi che possono essere causati da movimenti non sospetti. Addirittura questa telecamera è tanto sofisticata e “intelligente” da riuscire a identificare chiaramente persino insetti o cambi di luce, sicché avrete la certezza che una notifica di allarme richiederà davvero la vostra attenzione. Impermeabile grazie alla certificazione IP67, la Ezviz C3X è resistente all’acqua ed alla polvere, ed è certificata per resistere anche alle intemperie come vento, pioggia e neve!

Insomma, si tratta di un prodotto davvero eccellente che, in sconto del 20%, vi permetterà di munirvi di un’ottima alleata per la sicurezza domestica ad un prezzo davvero esiguo! Detto questo, Ezviz C3X non è – ovviamente – l’unico prodotto in offerta, ed anzi sono diverse le telecamere Ezviz in sconto, motivo per cui vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso!

Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

