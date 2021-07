Offerte del giorno Amazon: sconti fino al 40% sui prodotti Rowenta e Moulinex

Se siete alla ricerca di un buon prodotto per la vostra casa, come ad esempio un aspirapolvere di marca a prezzo scontato, allora sappiate che questa potrebbe essere la promozione che fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è appena partita una nuova tornata di sconti sui prodotti a marchio Rowenta e Moulinex, ovvero due dei più noti marchi di elettrodomestici per la casa e per la cucina, con sconti che possono anche arrivare a tagliare i prezzi del 40%!

Si tratta di un’occasione davvero ottima, specie qualora siate alla ricerca di un prodotto affidabile per le vostre pulizie domestiche ma non vogliate necessariamente rivolgervi ai prodotti più costosi del mercato che, sin troppo spesso, possono richiedere cifre molto importanti per l’acquisto, superando facilmente anche i 700€. Con questa promo, invece, potrete portarvi a casa un prodotto di qualità, affidabile ma non troppo esoso, come ad esempio l’ottimo aspirapolvere robot Rowenta RR7447 Serie 60, un articolo non molto noto sul mercato, eppure decisamente funzionale ed affidabile.

Originariamente venduto al prezzo di 449,99€, Rowenta RR7447 Serie 60 si scontra, infatti, con la concorrenza agguerrita del sempre crescente mercato degli aspirapolvere robot, trovandosi così oscurato da nomi che, senza per forza tirare in ballo iRobot, restano comunque più noti della stessa Rowenta. Questo robot, tuttavia, è oggi in sconto a soli 299,99€, con un risparmio netto di ben 150€ ed è questa la forza della promozione in quanto, al di sotto dei 300 euro, è davvero difficile trovare un aspirapolvere robot che sia di un marchio noto ed affidabile e che, soprattutto, riesca a svolgere adeguatamente le sue mansioni di pulizia.

Con i suoi soli 6 cm di altezza, Rowenta RR7447 Serie 60 è progettato per pulire adeguatamente anche le zone più anguste della casa, passando agevolmente sotto sedie mobili, panche e diversi altri elementi d’arredo, raggiungendo zone difficilmente accessibili dove sporco, polvere e allergeni si annidano in gran quantità. Una cosa non da poco, anche considerando che, per questo prezzo, vi porterete a casa un robot programmato per effettuare le proprie pulizie con un movimento metodico e non randomico, come invece fanno moltissimi robot di fascia media (e bassa), che in questo modo finiscono per errare senza controllo per la casa, sbattendo contro le superficie e impiegando anche il doppio del tempo per pulire una sola zona.

Rowenta RR7447 Serie 60 è invece progettato con il sistema di movimento “Smart Explorer 4.0” di Rowenta, che effettua una pulizia controllata e precisa, orientandosi con precisione grazie ad un giroscopio e ad un apparato composto da sensori a infrarossi e persino una telecamera laterale. Inoltre, grazie all’app dedicata “My Smart Force”, potrete non solo tenere traccia della pulizia del vostro nuovo aiutante robotico, ma potrete anche programmare e gestire le sessioni di pulizia in un solo click, ovunque e in qualsiasi momento!

Infine, il robot aspirapolvere Rowenta RR7447 Serie 60 è anche dotato di un comodo panno lavapavimenti che può essere montato sul retro dello stesso e che permette così all’apparecchio di lavare e aspirare allo stesso tempo! Basta semplicemente riempire l’apposito serbatoio d’acqua aggiuntivo (presente in confezione) ed agganciare a dovere il panno sotto la pancia del robot. Conclusa la sessione di pulizia, il panno può essere poi rimosso e lavato in lavatrice per essere riutilizzato, dandovi così l’opportunità di pulire casa rapidamente e senza troppi pensieri!

Insomma, con Rowenta RR7447 Serie 60 avrete a disposizione un alleato per le pulizie di casa piccolo, compatto e ad un ottimo prezzo il che, considerato i prezzi medi del mercato (almeno per ciò che concerne i prodotti davvero affidabili), non è affatto male! Ecco perché vi suggeriamo caldamente di acquistarlo al suo attuale prezzo scontato, senza dimenticare che, come sempre, le offerte Amazon sono ancora molto numerose e, per questo, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata a quella che è l’intera proposta di Amazon, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

