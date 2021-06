Offerte del giorno Amazon: smart TV in offerta con sconti oltre gli 800€!

In attesa dell’arrivo dell’attesissimo Prime Day 2021, noi continuiamo ad offrirvi quelle che sono le migliori occasioni a prezzo scontato disponibili su Amazon, dove i prezzi, come saprete, restano bassi a prescindere dall’annuncio della giornata dedicata ai Clienti Amazon Prime. E così, in vista del 21 e del 22 giugno, ovvero dei giorni che il portale dedicherà al suo evento, vi offriamo anche oggi una selezione di quelle che sono le migliori offerte disponibili sul portale dove, come vedrete, la giornata è praticamente tutta dedicate alle smart TV, con sconti più che degni del succitato Prime Day 2021!

Con la giornata di oggi, infatti, Amazon ha messo in sconto un nugolo di smart TV a prezzi decisamente folli, con alcuni articoli di fascia alta che godono di sconti di spessore, capaci di sfiorare persino i 900€! Un esempio lampante in tal senso è l’eccellente smart TV LG OLED65CX6LA che, venduta per altro insieme ad un paio di auricolari true wireless LG Tone (da soli valgono circa 150€!), passa dal prezzo originale di 2.648,90€, al prezzo di “soli” 1.774,19€, con un risparmio netto di 874,71!

Equipaggiata con un ampio e luminoso schermo OLED da 65″, la smart TV LG OLED65CX6LA offre una visione dei contenuti eccezionale, grazie soprattutto al suo processore α9 Gen3 4K con intelligenza artificiale di LG, che permette a questa smart TV di analizzare e migliorare, se possibile, la qualità dei contenuti a schermo, bilanciandone automaticamente colori, contrasto, volume e quant’altro possa servire a migliorare l’esperienza di visione di film, serie TV e videogame!

Tant’è che, proprio in merito al gaming, la LG OLED65CX6LA si propone anche come una delle poche opzioni disponibili sul mercato a supportare la tecnologia NVIDIA G-SYNC, che vi permetterà di giocare con meno stutter, lag e flickering, e con un bassissimo livello di input lag!

Insomma, la smart TV LG OLED65CX6LA può seriamente rappresentare una scelta sensata nell’ampio panorama di schermi che ormai offre il mercato, ben chiaro che stiamo parlando di un prodotto che si propone con quasi 900€ di sconto e, già solo per questo, meriterebbe di essere preso in considerazione. Qualora, poi, siate alla ricerca di altro, o magari di un pannello più piccolo, vi suggeriamo caldamente di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

