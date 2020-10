Offerte del giorno Amazon: Soundbar Yamaha YAS-109 scontata del 28%!

Nuova settimana, nuova tornata di offerte su Amazon che, al netto del grande successo del suo recentissimo Prime Day 2020, non ha ancora arrestato la sua serratissima proposta di offerte il che, diciamocelo, è abbastanza sorprendente, specie considerando che archiviate le offerte Prime, all’orizzonte già si scorge l’ombra del secondo – e ancor più atteso – evento dell’anno: il Black Friday 2020!

Certo, va detto che l’Amazon di questi giorni post-Prime Day non è quella a cui siamo abituati, ed anzi nella pagina offerte non fioccano proposte particolarmente galvanizzanti, tuttavia sbirciando come si deve tra le innumerevoli proposte del portale, state pur certi che il nostro team di cacciatori di sconti riuscirà sempre e comunque a rintracciare qualcosa di utile e, soprattutto, che valga la pena tenere sott’occhio per il prezzo proposto. La proposta di oggi? A nostro giudizio non può che essere la soundbar Yamaha YAS-109, che dagli originali 249,00€ è oggi in sconto su Amazon ad appena 178,99€!

Arrivata sul mercato circa un anno fa, la soundbar Yamaha YAS-109 non è affatto passata inosservata agli occhi degli appassionati, complice la popolarità che Yamaha ha saputo costruirsi nel campo acustico e musicale in anni ed anni di sviluppo di strumenti musicali pensati per i professionisti. Disegnata per integrarsi perfettamente con qualunque tipologia di arredamento, ed anzi proponendosi come una delle poche alternative ai ben più classici design squadrati, la soundbar Yamaha YAS-109 è pensata per offrire il meglio nel campo dell’home cinema, proponendosi sul mercato con un sistema DTS Virtual:X, un suono surround 3D potente ed avvolgente ed una tecnologia di controllo del volume dei dialoghi denominata “Clear Voice”, che vi permetterà di godere sempre al meglio delle linee di dialogo dei titoli in visione, anche quando queste potrebbero essere soverchiate dai suoni ambientali o dalle esplosioni! Ottima anche per i videogiocatori, la Yamaha YAS-109 è dotata persino di controllo vocale Alexa integrato e all’App SoundBbar Controller, grazie ai quali sarà possibile gestire con facilità aspetti come il suono, i controlli per lo streaming video e musicale e diverse altre impostazioni. Dotata di controller Bluetooth, può essere infatti utilizzata anche per lo streaming musicale in wireless dai vostri dispositivi, proponendosi come un prodotto ideale a TV accesa e spenta!

Ovviamente la soundbar Yamaha YAS-109 non è l'unico prodotto in offerta oggi

