Offerte del giorno Amazon: tante macchine del caffè con sconti fino al 40%!

Su Amazon continuano le ottime offerte della Amazon Gaming Week, ma questo non significa che non ci sia spazio per altri prodotti visto che, come vi abbiamo raccontato nel corso di questa settimana, Amazon pare aver approfittato della sua Gaming Week per tornare a proporsi con una moltitudine di sconti, molti dei quali non strettamente inerenti il mondo del gaming. A comprova di ciò vi offriamo oggi quelle che sono le nuove offerte del giorno del portale, tutta incentrate sul vasto mondo delle machine per il caffè, con sconti che riguardano per lo più i prodotti a marchio Nespresso, nonché le altre macchine in grado di utilizzare le ormai famosissime capsule in alluminio del brand.

Grazie a questa proposta, dunque, gli amanti del caffè avranno la possibilità di acquistare alcuni articoli di altissima qualità, con offerte la possibilità di scegliere tra un buon numero di macchine e con sconti che possono arrivare a tagliare i prezzi anche del 40% il che, su alcuni modelli, si traduce in una decurtazione che può superare anche i 100€!

Diverse sono quindi le proposte ma, per ciò che riguarda la nostra selezione, vi suggeriremmo di dare un’occhiata alla splendida macchina Nespresso Vertuo ENV 150.R, che dagli originali 180,00€ necessari per l’acquisto, è ora in sconto al più abbordabile prezzo di 149,44€, in quella che forse non è la miglior offerta del lotto in termini di risparmio, ma che val comunque la pena di essere presa in considerazione visto che si tratta di una macchina dedicata al nuovo sistema Vertuo di Nespresso!

La Nespresso Vertuo ENV 150.R (anche nota come Vertuo Plus D), utilizza infatti non le classiche capsule del marchio, ma le nuove capsule dalla forma bombata “Vertuo”, che permettono non solo di ottenere il classico ed aromatico espresso in stile italiano, ma anche nuove e più lunghe varianti, anche con formati da tazza particolarmente lunghi.

Se fosse tutto qui, in fin dei conti, non ci sarebbe granché da dire, il punto è che il sistema Vertuo non si limita a proporsi con caffè particolarmente lunghi, ma utilizza una nuova tecnologia di estrazione del caffè che promette risultati a dir poco eccellenti, ed irraggiungibili dalle restanti capsule del mercato. Tale nuovo sistema i chiama “Centrifusion“, e permette alle macchine Vertuo di riconoscere le cialde inserite per erogare una quantità ottimale di prodotto, estraendo la bevanda grazie ad una rotazione della capsula, che migliora aroma e gusto del caffè, per un risultato a dir poco perfetto!

Grazie ad Amazon, dunque, potrete approfittarne per acquistare la Nespresso Vertuo ENV 150.R come tante altre macchine ad un prezzo a dir poco imperdibile, potendo così avere l’opportunità non solo di rinnovare la vostra dotazione, ma anche di poter entrare nel nuovo mondo di capsule Vertuo, con cui dare soddisfazione alla vostra passione per il caffè. Ovviamente, la Nespresso Vertuo ENV 150.R non è l’unica macchina in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche l’intera proposta di offerte Amazon, così da rintracciare l’offerta che meglio può rispondere alle vostre necessità. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

