Offerte del giorno Amazon: tanti sconto su smart TV ed elettrodomestici Hisense

Continuano le grandi offerte Amazon di questa settimana che, come avrete visto, tra prodotti per la prima infanzia, elettrodomestici per la cucina ed altri per la casa, sta puntando decisamente in alto in termini di proposte in sconto, con promozioni che ci accompagneranno almeno fino alla fine di questa prima settimana di luglio. Ma non è tutto, tant’è che vi segnaliamo che anche per la giornata di oggi, Amazon si sta dando da fare con tante proposte in sconto dedicate al mondo delle smart TV e, per la precisione, a quelle a marchio Hisense, la cui proposta in sconto riguarda, per altro, anche un piccolo campionario di elettrodomesti.

Un’occasione davvero ottima per chiunque sia alla ricerca di una buona TV con cui arricchire il proprio salotto, sia che siate alla ricerca di un pannello per il gaming o di uno schermo per le vostre serate cinema. L’offerta, del resto, è davvero generosa, e riguarda per lo più le smart TV di grande formato con tecnologia LED e ULED e risoluzione 4K, con pannelli di grande qualità e affidabilità, e con prezzi molto più contenuti di quella che è la media degli altri competitor del mercato. Articoli come l’ottima Hisense 55U81QF da 55″, dal design sottile ed elegante, grazie al suo telaio metallico ultrasottile e quasi invisibile che racchiude il pannello con una cornice praticamente priva di bordi.

Dotata di tecnologia Dolby Vision HDR, con picchi di luminosità fino a 1000nit e munita di tecnologia Quantum Dot Colour, questa particolare TV Hisense si propone con uno schermo in grado di riprodurre colori, contrasto e dettagli in modo estremamente realistico, per un’esperienza visiva davvero sorprendente, specie se comparata ai prezzi della concorrenza. In grado di autoregolare l’immagine in base al contenuto proiettato, la Hisense 55U81QF è dotata anche di controllo vocale, ed è compatibile con la maggior parte delle app di streaming video presenti sul mercato, tra cui non mancano quelle di Netflix e Amazon Prime Video.

Insomma, una smart TV davvero completa ed appagante, generalmente venduta a ben 999,00€ ma che, grazie ad Amazon, è oggi in sconto a soli 899,00€, per quello che è un affare che andrebbe davvero colto al volo! Dunque, come da nostra buona abitudine, abbiamo selezionato per voi quelle che sono le migliori proposte Amazon del giorno anche se, come sempre, l’invito è quello di consultare la pagina relativa a tutti i prodotti in sconto, tra cui non mancano le proposte Hisense di cui vi abbiamo appena parlato.

Infine, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!