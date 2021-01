Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sui giochi PS4!

Le feste sono finite e, con la giornata di oggi, si torna (più o meno) definitivamente alla più tipica routine, con la speranza che questo 2021 possa essere per tutti noi un anno all’insegna della serenità e del ritrovamento delle nostre più tipiche abitudini. Al contempo, anche i principali portali di offerte tornano a riscaldare i motori sicché, dopo i giorni di stanca che tipicamente seguono le offerte natalizie, Amazon, come altri portali, si sta ora accalcando per proporci le prime (e ottime) offerte di questo 2021!

E così, dopo le offerte dei giorni scorsi a base di spazzolini e robot aspirapolvere, oggi è il turno dei giochi PlayStation 4, in sconto a prezzi davvero sorprendenti ed ancora oggi più che validi anche al netto dell’arrivo sul mercato di PS5. Una scelta vasta, con alcune offerte relative anche a titoli davvero molto recenti, come è il caso del delizioso Sackboy: A Big Adventure, titolo platform dalla graziosa direzione artistica che mette al centro della scena il buffo e pupazzoso Sackboy, già protagonista della serie di LittleBigPlanet.

Sviluppato da Sumo Sheffield in esclusiva per le console PlayStation, Sackboy: A Big Adventure è un titolo avventuroso e divertente, perfetto per essere giocato tanto da soli quanto in compagnia di altri 3 amici. Adatto a giocatori di tutte le età, Sackboy: A Big Adventure vi regalerà diverse ore di spasso ed azione, complice una narrazione semplice ma accattivante, nonché un gameplay che saprà mescolare più che degnamente esplorazione, avventura ed azione, il tutto sorretto da un tono umoristico leggero e piacevole. Un gioco ottimo su PS4 ed ancor più bello su PS5 dove, per altro, potrete godere anche delle integrazioni relative al feedback aptico del pad Dualsense della console, capaci di regalare un’esperienza di gioco ancor più intensa e coinvolgente.

Originariamente venduto al prezzo di lancio di ben 70,99€, Sackboy: A Big Adventure è oggi disponibile in sconto a soli 50,79€, in quella che è un’offerta davvero imperdibile per chiunque cerchi un titolo accattivante e non troppo impegnativo, perfetto come intermezzo di svago tra un gioco ed un altro. Ovviamente questa esclusiva PlayStation non è l’unico titolo in sconto su Amazon, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di articoli in sconto, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

