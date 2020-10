Offerte del giorno Amazon: tornano gli sconti sulle smart TV!

Come saprete, il Black Friday 2020 ha portato con sé una notevole novità: quest’anno, infatti, Amazon ha deciso di offrire ai suoi clienti una sorta di “prolungato antipasto”, un vero e proprio buffet di offerte che, con un mese di anticipo, vi darà l’occasione di acquistare un bel po’ di prodotti a prezzi scontati potendo così effettuare i vostri acquisti senza l’ansia e la fretta che, almeno in genere, caratterizzano la giornata del Black Friday. Certo, il Black Friday 2020 resta comunque fissato al 27 novembre, ma con questo “Black Friday anticipato” potrete comunque approfittare di moltissimi sconti, con diverse novità ogni giorni (e tutti i giorni) fino al 19 novembre.

E va detto: Amazon sa essere sorprendente. Dopo un piccolo periodo di stand by, succeduto al ricchissimo Prime Day di quest’anno, ora il portale è decisamente tornato sui suoi passi, proponendosi ogni giorno con una moltitudine di nuove offerte, che spaziano tra le più diverse categorie merceologiche: dai prodotti di uso più comune, al cibo, passando per i prodotti per la prima infanzia, gli elettrodomestici e persino le tanto ambite smart TV. Dunque, qualora non siate riusciti ad accaparrarvi una nuova smart TV ad un prezzo conveniente nel corso del recente Prime Day, vi proponiamo oggi alcune delle migliori offerte che Amazon ha messo a disposizione in questo suo “pre-Black Friday” e credeteci, val davvero la pena spulciare un po’ la lista di modelli proposti.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Tra i vari, ad esempio, vi segnaliamo l’ottima smart TV 4K LG 55BX6LB, un concentrato di tecnologia e performance, a servizio di un pannello OLED da 55″ e con tecnologia Dolby Vision e venduto, con ben 100 euro di sconto, al prezzo di 1.199,00€. Certo, potrebbero sembrare ancora molti, ma considerate che stiamo parlando di una smart TV di altissimo livello, a partire proprio dal pannello OLED, munito di oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti e la cui resa del colore è molto al di sopra dei classici pannelli LED, specie per ciò che concerne la resa dei neri, molto più profondi e intensi.

Equipaggiata con il nuovo processore LG α9 di terza generazione, la smart TV LG 55BX6LB è munita di una IA che le permette, tramite l’algoritmo AI Deep Learning, di migliorare in tempo reale la qualità delle immagini e del suono in modo automatico ed a seconda del contenuto riprodotto, garantedo una visione sempre ottimale dei contenuti, a prescindere che siano programmi di intrattenimento, film o videogame. Cinema e videogame, in particolare, sono gli aspetti su cui LG ha scelto di concentrarsi, integrando nella sua LG 55BX6LB alcune tecnologie di ottimizzazione atte a garantire l migliore esperienza possibile in termini acustici e visivi. Lato cincema abbiamo ad esempio i sistemi True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e la FILMMAKER MODE, in grado di garantire un’esperienza che non vi farà rimpiangere la visione in sala; mentre lato gaming la LG 55BX6LB offre piena compatibilità con la tecnologia NVIDIA G-Sync, così da offrirvi un gameplay pulito, senza rallentamenti e privo delle sbavature prodotte da stutter, lag e flickering.

Insomma, una smart TV eccellente che, al prezzo di 1.199,00€ non suona come un’esagerazione, semmai come un’ottima occasione per chiunque stia cercando un prodotto perfetto da mettere al centro della propria postazione multimediale. Ovviamente la smart TV LG 55BX6LB non è l’unico prodotto in sconto oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!