Offerte del giorno Unieuro: Lavastoviglie e non solo a prezzi super scontati!

Dopo avervi proposto le migliori offerte della mattinata da parte dei principali portali della rete, vogliamo ora segnalarvi anche quelle che sono le offerte del giorno di Unieuro dove, come vedrete, troverete centinaia di offerte davvero vantaggiose, che poco hanno da invidiare a quelle del Prime Day 2021! Inoltre, vi ricordiamo che è ancora disponibile, almeno fino al 24 giugno, l’iniziativa che vi permetterà di ottenere una bicicletta oppure un monopattino elettrico ad un prezzo che sa quasi di regalo!

Insomma, da Unieuro ci sono offerte davvero per tutti ma, tra le varie della selezione odierna, vi segnaliamo l’ottima lavastoviglie Hotpoint HIC 3B19N, in vendita a soli 329,90€ anziché 549,00€ a seguito di uno sconto del 40% con cui risparmierete ben 220 euro!

Parliamo di una lavastoviglie con una soluzione a scomparsa totale, facile da installare e intuitiva nel suo utilizzo! Merito anche del suo prezzo particolarmente competitivo, oltre ovviamente alle sue capacità di lavaggio. Realizzata completamente in acciaio, dispone di 13 coperti con una rumorosità che non supera i 49 dB.

Con il suo acciaio inossidabile, la Hotpoint HIC 3B19N vi garantisce stoviglie sempre brillanti, e grazie all’opzione di avvio programmato, avrete la possibilità di far partire il lavaggio in qualsiasi momento della giornata, anche quando sarete fuori casa! Inoltre, la lavastoviglie Hotpoint HIC 3B19N è anche dotata dell’ottimo sistema Flexiload, che vi garantirà massima flessibilità nella disposizione delle stoviglie, grazie al suo design interno realizzato per permettervi di disporre molte stoviglie in modo comodo, e senza lo sgradevole rischio che alcune di esse non vengano correttamente ripulite.

Insomma, le offerte Unieuro di oggi sono veramente tante e super convenienti

