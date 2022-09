Le Offerte di Settembre Amazon sono ormai agli sgoccioli, e sono già molte le tornate promozionali che si sono esaurite in queste ore. Voi però non temete, c’è ancora spazio per qualche affare dell’ultimo minuto e da cogliere al volo!

Ed il bello è che pare che questa promozione settembrina si chiuderà col botto, giacché Amazon ha messo in campo, per queste ultime ore, delle ottime offerte relative i rinomati e blasonati Apple Watch che, proposti con diverse offerte, vi permetteranno di acquistare uno smartwatch della Mela ad un prezzo di partenza di 254,99€, com’è il caso di Apple Watch SE con cassa da 40 mm.

Il prezzo originale? 309,00€, parliamo quindi di circa 54 euro di sconto, per uno smartwatch ancora molto competitivo, specie per il suo apparato tecnologico, oltre che per la qualità, ormai ben nota, dei materiali scelti da Cupertino.

Dotato dello stesso display Retina montato sulla Serie 6, Apple Watch SE è un dispositivo smart evoluto ed appagante, dotato di un ottimo comparto tecnico, con sensori in grado di monitorare efficientemente non solo diversi aspetti della propria salute, ma anche obiettivi di allenamento, qualora il vostro sia uno stile di vita sportivo o sempre in movimento.

A differenza di molti dispositivi, inoltre, Apple Watch permette di rispondere alle chiamate ed ai messaggi direttamente dall’orologio, annullando quasi del tutto il tocco dello smartphone che, in questo modo, potrete comodamente tenere in tasca, e stessa cosa dicasi per molte app, giacché molte di esse (specie quelle di messaggistica) hanno ormai un’apposita versione sviluppata per smartwatch scaricabile direttamente da Apple Store.

Compatibile con qualsiasi smartphone con iOS 6 o superiore, e provvisto del comodissimo Apple Pay, con cui pagare direttamente con lo smartphone, poggiandolo su dispositivi POS, Apple Watch SE è, in sostanza, uno smartwatch ideale per chiunque voglia avere al polso la qualità tipica di un prodotto Apple, senza tuttavia imbattersi in spese troppo superiori ai 250 euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, visto che sono queste le ultime ore delle Offerte di Settembre Amazon, e molti prodotti potrebbero, ben presto, tornare al loro prezzo originale, o esaurirsi del tutto!

