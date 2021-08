Offerte di settembre Amazon: imperdibili offerte sui portatili Lenovo!

Prosegue la nostra rassegna relative alle offerte di settembre di Amazon, proponendovi adesso quelle relative al brand Lenovo con sconti su alcuni dispositivi, tra cui notebook, chromebook e tablet degni di nota. Le offerte dovrebbero durare tutta la settimana ma vi invitiamo a cogliere al volo quest’opportunità imperdibile, prima che i prodotti vadano esauriti.

Tra le varie proposte presenti nel catalogo della sopracitata iniziativa, vi proponiamo l’ottimo notebook Lenovo Ideapad 5, ora disponibile al prezzo di 549,00€ anziché di 699,99€ a seguito di uno sconto del 22% che vi permetterà di risparmiare 150,99€.

Il notebook Lenovo IdeaPad 5 è un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Innanzitutto, possiede un processore AMD Ryzen 5 4500U operante ad una frequenza clock di 4.0 GHz, abbinato a 8 GB di memoria RAM DDR4 da 3200MHz e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Garantisce dunque una potente combinazione di prestazioni in quasi tutti i contesti, da quelli professionali a quelli quotidiani, come nel caso della consultazione di siti web o della propria posta elettronica.

Questo notebook è dotato di un ampio display da 14 pollici con risoluzione in FullHD e di altoparlanti Dolby Audio per garantirvi una piacevole fruizione dei contenuti multimediali, come quelli offerti dai maggiori servizi di streaming on-demand. Inoltre, questo dispositivo eccelle nel campo della privacy perché assicura un livello di sicurezza piuttosto elevato, considerando la presenza di un otturatore sulla webcam e di un lettore d’impronte digitali per impostare l’accesso al desktop attraverso la vostra firma biometrica.

Insomma il Lenovo IdeaPad 5 si presenta come un’ottima soluzione anche per lo studio e con l’imminente inizio del nuovo anno scolastico potrebbe essere un ottimo acquisto per coadiuvarvi nello studio e non solo.

Ovviamente, il notebook Lenovo Ideapad 5 non è l’unico prodotto del brand a godere di una scontistica elevata, motivo per cui, oltre a invitarvi a prendere visione della nostra visione della nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo di visitare la pagina al seguente indirizzo, per scoprire tutte le altre offerte. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!