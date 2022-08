Se state cercando un robot aspirapolvere top di gamma, in grado di assicurarvi una pulizia della casa senza paragoni, vi invitiamo ad are uno sguardo al modello Deebot X1 Omni disponibile da Amazon a 1.224,99€ invece di 1.499,00€. Lo store ha attive numerose promozioni in ambito elettrodomestici e cura della casa grazie alle Offerte di settembre, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un dispositivo di ottima qualità, scontato addirittura di oltre 250,00€!

Un ribasso particolarmente interessante su un prodotto a marchio Deebot, top di gamma, pensato per semplificare drasticamente la pulizia delle vostre superfici. Poiché si tratta di un robot aspirapolvere così valido e disponibile a un prezzo scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

Il modello Deebot X1 Omni ha una potenza di aspirazione fino a 5.000Pa e un nuovissimo sistema a 2 panni che ruota fino a 180 volte al minuto con una pressione di 6N. Pulisce, strofina e aspira fino a quando le macchie più ostinate o i peli di animali domestici sono spariti, indipendentemente dalle condizioni del pavimento. Il prodotto Deebot, inoltre sfrutta le spazzole doppie di cui è provvisto, riuscendo a pulire le vostre superfici in profondità e velocemente grazie alle 600 vibrazioni al minuto e all’ampio ampio raggio di oscillazione.

In più, non avrete bisogno di svuotare manualmente il contenitore della polvere, in quanto la base del robot è dotata di un sacchetto di polvere sigillato monouso con una capacità di 3,2 L. Durante la carica e dopo la pulizia, la polvere viene automaticamente estratta dal robot e chiusa all’interno questo sacchetto, dal quale non possono uscire né polvere né allergeni. Non meno importante, il robot aspirapolvere riesce a evitare gli ostacoli grazie alla potenza di calcolo dell’AI, una fotocamera RGB predisposta per memorizzare lo spazio e una funzione di riconoscimento umano, con immagini integrate e informazioni dettagliate.

