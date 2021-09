Offerte di settembre Amazon: prezzo bomba su questi tablet Huawei!

Amazon continua a monopolizzare quelle che sono le primissime offerte di settembre, ed eccoci pronti a segnalarvi una nuova occasione di risparmio, questa volta dedicata ad alcuni tablet Huawei che, pur appartenendo ormai ad una ristretta nicchia di mercato, possono soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di un grande display, da sfruttare per la visione di contenuti multimediali o per la navigazione web.

Complice probabilmente un mercato meno succulento rispetto al passato, il portale ha ridotto il prezzo su pochi modelli di tablet del noto brand. Tra questi però c’è il Mediapad T5 10 LTE, un dispositivo perfetto non solo per l’uso citato pocanzi ma adatto anche per i più piccoli, dato che il software integra il Kids Corner, una modalità studiata appositamente per permettere ai bambini di utilizzare il tablet in sicurezza. Il software è davvero ben curato, e vi permetterà di impostare limiti di tempo, restrizioni, autorizzazioni e molto altro, dandovi la certezza che i vostri figli lo usino sempre in modo corretto. Inoltre, se consideriamo il periodo dell’anno, il Mediapad T5 10 LTE potrebbe rivelarsi anche un ottimo acquisto per il Back to School.

Accedere alla modalità Kids Corner sarà semplice e lo potrà fare direttamente l’interessato, grazie alla possibilità di registrare le impronte digitali del bambino o la password che, se riconosciute, attiveranno la modalità Kids Corner senza che dobbiate farlo ogni volta. Una volta entrati in questa modalità, i più piccoli troveranno numerosi strumenti di intrattenimento, che gli permetteranno di disegnare, scrivere e persino catturare le loro opere!

Detto ciò, il Mediapad T5 10 LTE sa essere anche un ottimo tablet per gli adulti, visto che implementa un display IPS da 10 pollici con risoluzione Full HD e un processore Kirin di fascia media proprietario. La parte multimediale è affidata poi ad una singola fotocamera posteriore, oltre quella frontale per i selfie, e da due altoparlanti stereo, potenziati dalla tecnologia Huawei Histen 5.0. Come avrete notato, il modello proposto in offerta è quello con supporto LTE, ottimo quindi per coloro che intendono usarlo anche per ricevere chiamate o collegarsi ad internet in mobilità. Non ci resta che dirvi che acquistando ora il Mediapad T5 10 LTE risparmierete oltre 80€, pagandolo solamente 164,99€ invece di 249,99€.

Un tablet dunque che potrebbe rivelarsi utile per svariati scopi, così come quelli presenti in questa iniziativa, i cui sconti li abbiamo riportarci in calce in modo da permettervi di valutare rapidamente quello più adatto a voi. Detto ciò, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!