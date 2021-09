Offerte di settembre Amazon: sconti su cuffie sovraurali e in-ear

Come anticipato stamani, le offerte di settembre by Amazon non sono ancora terminate e nelle ultime ore il portale ha addirittura piazzato nuovi sconti, coinvolgendo un sacco di cuffie sovraurali e in-ear delle migliori marche, con tagli di prezzo che toccano e superano il 50%. Un’occasione che, come vedremo a breve, vi permetterà di comprare svariati tipi di cuffie a prezzi mai così bassi!

Diverse sono le occasioni da non perdere, ma quella relativa alle Bose Noise Cancelling 700 è senza dubbio una delle più interessanti, dal momento che non solo siamo di fronte al prezzo più basso di sempre, ma anche a cuffie che vantano una delle migliori cancellazioni di rumore in assoluto. Come saprete, il prezzo ufficiale di queste cuffie è elevato ma ora avrete l’opportunità di prenderle quasi a metà prezzo, pagandole solamente 209,00€ anziché 399,95€.

Grazie alla tecnologia wireless e alla loro qualità audio indiscussa, le Bose Noise Cancelling 700 sono cuffie molto versatili, al punto che integrano persino l’assistente vocale Alexa. Come detto, uno dei fattori che hanno reso le Bose Noise Cancelling 700 delle cuffie di grande successo è la cancellazione del rumore, la quale si basa su ben 11 livelli di riduzione diversi, dandovi modo di farvi ascoltare la musica senza distrazioni anche nei posti più rumorosi.

Il suono è incredibilmente dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini, i quali non vanno ad impattare negativamente sulle frequenze medie, che rimangono equilibrate per permettervi di ascoltare i podcast e le chiamate in modo chiaro. Non tutte le cuffie vantano questa precisione ed equilibrio, al punto che anche coloro che cercano un suono ad alta fedeltà rimarranno entusiasti. Ad accompagnare la qualità audio ci pensa poi il comfort e la facilità d’uso. Le Bose Noise Cancelling 700 dispongono infatti di un archetto leggero in acciaio inox e padiglioni inclinati, che si adattano perfettamente alla vostra testa. Inoltre, nonostante siano presenti diversi pulsanti fisici, vi basterà un solo tocco per far partire la vostra musica preferita. Insomma, se non si fosse capito, parliamo di cuffie premium avente anche un’ottima autonomia, la quale può arrivare fino a 20 ore con una singola ricarica.

