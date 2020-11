Offerte Echo e Fire TV della settimana del Black Friday

Il Black Friday è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 27 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, a partire da oggi, e fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli!

E così, dopo avervi proposto, già a mezzanotte, quelle che sono le principali offerte di questa giornata, cominciamo ora ad offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai suoi dispositivi, dopo che già nella giornata di ieri alcuni di essi erano già vertiginosamente scesi di prezzo! Oggi però il portale ha deciso di rincarare la dose, estendendo la sua proposta a diversi altri dispositivi, e includendo nell’offerta anche il suo apprezzatissimo Fire TV Stick, che nella sua versione “Lite” costa appena 19,99€!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Tornando alle offerte, è indubbio che il vero protagonista di questa proposta sia il nuovo nuovo Echo Dot di 4ª generazione, disponibile, grazie agli sconti del Black Friday, a soli 29,99€, rispetto agli originali 59,99€! Un’occasione ottima per entrare nel mondo dei dispositivi Alexa, senza contare che stiamo parlando di uno dei più recenti dispositivi immessi sul mercato dal colosso americano, rivisto nel design e nelle performance e, per questo, punto di partenza ideale per chiunque cerchi un dispositivo con cui accedere al vasto mono dei prodotti domotici.

Passando dal vecchio design “schiacciato” ad un nuovo e più accattivante design sferico, il nuovo nuovo Echo Dot è decisamente più vistoso rispetto al passato, pur risultando stiloso e moderno e comunque perfetto per qualunque ambiente domestico. Perfetto per dare un tocco di modernità alla vostra casa, questo piccolo ma performante dispositivo è ottimo per la riproduzione di brani musicali in qualunque ambiente, grazie non solo agli speaker migliorati ma anche al design che migliora la diffusione del suono. Pensato come prodotto ideale il controllo dei dispositivi smart, include – ovviamente – l’assistente vocale Alexa ed è, a nostro giudizio, un passo fondamentale per cominciare a costruire la propria rete domotica, specie considerando il suo attuale prezzo di soli 29,99€!

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di dispositivi Amazon in offerta per questo Black Friday 2020! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è comunque quello di consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuno dei prodotti Amazon in sconto. Inoltre, non dimenticate di seguire la nostra verticale dedicata agli sconti, che nelle prossime ore si riempirà di notizie relative a questa vera e propria “festa degli sconti”. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

