Offerte monopattini elettrici, le migliori su Amazon

Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri vi abbiamo proposto quelle che sono le offerte che eBay sta riservando al mondo della mobilità elettrica. Occasioni eccellenti per approfittare di quello che è il nuovo bonus che il nostro Governo ha messo a disposizione per incentivare gli spostamenti “green”, con un massimo di 500€ sull’acquisto di monopattini elettrici, bici elettriche ed altri mezzi di mobilità alternativa, cercando così di disincentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e il crearsi dei relativi assembramenti. Dunque, dopo aver constatato l’offerta eBay, è arrivato oggi il turno di dare un’occhiata anche alle proposte di Amazon che, sebbene stia soffrendo di qualche difficoltà nelle spedizioni, riesce comunque ad offrire un’ottima affidabilità e tempi di consegna relativamente bassi.

Tra le varie proposte, val certamente la pena segnalarvi la presenza di diversi modelli di monopattini con sconti considerevoli, alcuni dei quali con sconti anche del 40%, un vero e proprio affare se si considera che questa particolare categoria di prodotti è venduta, generalmente, a prezzi decisamente alti, specie se si vuole acquistare i modelli più recenti, pieghevoli e con telai leggeri e facilmente trasportabili.

Si tratta quindi di un’occasione che vi suggeriamo di non lasciarvi scappare sicché, nel tentativo di guidarvi nell’acquisto, abbiamo stilato per voi una piccola selezione di prodotti in sconto, così da indirizzarvi verso quelle che, almeno a nostro giudizio, sono le promozioni di cui vale la pena approfittare! L’invito, in ogni caso, è quello di tenere d’occhio la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso. Qualora poi vogliate qualche informazione in più sul nuovo decreto relativo alla mobilità, vi suggeriamo di consultare il nostro articolo appositamente redatto, contenente tutte le informazioni di accesso al bonus e le modalità di richiesta.

La nostra selezione di prodotti

