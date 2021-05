Offerte QLED Samsung: super sconti e fino a 500€ di rimborso per gli Europei

Dopo le proposte di eBay e Mediaworld sulle migliori smart TV per guardare gli Europei, vi segnaliamo una nuova offerta simile, questa volta inaugurata da Yeppon nelle ultime ore. Infatti, acquistando una smart TV a marchio Samsung sul portale a tinte verdi, è possibile ricevere fino a 500€ di rimborso e il pallone ufficiale della Nazionale.

La lista dei prodotti non è particolarmente vasta tuttavia, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo alla smart TV Samsung Neo, con nome in codice QE55QN85AATXZT. Si tratta di un televisore con un pannello da 55 pollici e tecnologia Quantum Matrix, disponibile a 1.299,99€ anziché 1.799,99€, grazie ad uno sconto di ben 500€ sul prezzo ufficiale di listino. Con la promozione indetta da Yeppon, il prezzo si potrebbe ridurre di ulteriori 200€, portando l’ammontare da pagare a 1.099,99€.

Questo televisore – secondo il produttore – rappresenta il futuro, poiché riesce a riprodurre neri più profondi e dettagli più nitidi. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix e al processore Processore Neo Quantum 4K, offre straordinarie immagini in 4K e un suono di livello superiore, e dunque tutti gli appassionati potranno godere di immagini con colori realistici da qualsiasi angolazione e in ogni momento della giornata. Inoltre, possiede un design elegante che si adatta perfettamente a tutte le abitazioni.

Per poter ottenere il rimborso di 200€, invece, è necessario seguire pochi passaggi dal sito ufficiale di Samsung, consultabile al seguente indirizzo. Innanzitutto, bisogna acquistare un TV Samsung promozionato dal 10 Maggio 2021 al 16 Giugno 2021 (inclusi), successivamente è necessario registralo entro il 5 Luglio 2021. Riceverete, controllando lo stato della pratica, dunque il rimborso e il pallone della Nazionale Italiana.

Detto ciò, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina della promozione di Yeppon per consultare il regolamento ufficiale. Di seguito, vi proponiamo la lista di tutti i prodotti compatibili con la promozioni, suddivisi in base al rimborso ottenibile da Samsung. Infine, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

I prodotti compatibili con la promozione

Rimborso di 200€

Rimborso di 300€

Rimborso di 500€

Altri prodotti senza rimborso

