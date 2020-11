Offerte Samsung per la settimana del Black Friday

Sono già tantissime le offerte che vi abbiamo proposto per questo scoppiettante Black Friday 2020 e, come se non fossero bastate le principali offerte proposte da Amazon già dalla mezzanotte, vi stiamo proponendo da diverse ore anche alcune “chicche” che il portale sta riservando a chi sa ben cercare tra le sue numerose pagine di offerte, in quello che un progetto editoriale che vi accompagnerà, con una moltitudine di articoli, fino al 30 novembre, giorno di chiusura degli sconti!

E così, dopo avervi proposto alcune delle offerte proposte da Amazon (e non solo), con sconti relativi – ad esempio – ai dispositivi Amazon Echo ed ai videogiochi, è ora il momento di offrirvi alcune delle più importanti ed attese offerte presenti sul portale di Jeff Bezos per questo Black Friday 2020, ovvero gli sconti a tema Samsung, che comprendono non solo le “classiche” offerte a tema smartphone, ma anche le ben più interessanti promozioni sulle smart TV che, per ciò che riguarda Samsung, rappresentano alcuni dei prodotti al top del mercato, a dir poco perfetti per incontrare nel vostro salotto le novelle console di nuova generazione.

Prodotti come la smart TV Samsung QE75Q74TATXZT da 75″, dotata di un ampio e meraviglioso pannello QLED con risoluzione 4K! Una smart TV imponente e ben progettata che, normalmente, costerebbe la bellezza di 2.299,00€ ma che grazie ad Amazon può essere vostra ad appena 1.499,99€, per quella che è un’offerta davvero imperdibile per chiunque voglia dare un tocco di modernità al proprio angolo dedicato all’home enterntainment!

Capaci di raggiungere circa 1 miliardo di tonalità di colore, le tv QLED Samsung sono dotate di Ultra Viewing Angle, capace di migliorare l’angolo di visione dello spettatore a prescindere dall’angolazione in cui questo si trova rispetto allo schermo, offrendo ai vostri occhi una visione perfetta anche qualora vi trovaste in una posizione molto laterale rispetto alla TV. Dotata di un pannello sottilissimo dallo spessore di appena 1040,6 millimetri, la Samsung QE75Q74TATXZT ha un design sottile ed elegante, ed offre tutto il potenziale di una smart TV di ultima generazione, sia in termini di contenuti, con supporto alle principali app di streaming, sia in termini prestazionali, offrendo un supporto HDR ed un sistema di calibrazione del colore Purcolor, capace di garantire sempre la migliore esperienza visiva possibile in termini di colore e contrasto.

Insomma, si tratta di una smart TV senza compromessi, in grado di regalare un’esperienza utente sopraffina sia che si guardi un film, sia che si giochi su console, ed il bello è che può essere vostra – fino ad esaurimento scorte – al prezzo di appena 1.499,99€, con uno sconto applicato di quasi 800 euro! Ovviamente la Samsung QE75Q74TATXZT non è l’unico prodotto Smsung in sconto, motivo per cui vi offriamo una nostra selezione di imperdibili articoli in offerta, ben chiaro che l’invito è anche e soprattutto quello di consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Samsung, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

