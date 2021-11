Offerte Smart Home: tagli di prezzo imperdibili su termostati, videocamere e non solo!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere dai maggiori rivenditori online prosegue, e in questo articolo vogliamo passare al setaccio l’ennesima promozione di Amazon, questa volta rivolta a coloro che desiderano migliorare la domotica casalinga con termostati intelligenti o videocamere di sorveglianza smart.

Come di consueto, il colosso statunitense mette a disposizione un numero copioso di articoli promozionati ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al kit di base V3+ con 2 teste termostatiche intelligenti. Originariamente venduto a 299,99€, al momento è acquistabile a “soli” 184,90€, grazie ad uno sconto del 38% che ne abbatte il prezzo consigliato di ben 115,09€!

Questo kit è composto da tutto il necessario per automatizzare il riscaldamento casalingo di due termosifoni, dato che nella confezione sono presenti l’hub centrale e due teste da installare appunto su due radiatori. L’hub centrale prende il nome di Tado V3+ che, come abbiamo visto in diverse occasioni, consente di gestire il riscaldamento casalingo in qualsiasi momento, sia attraverso i comandi sul display che da remoto con lo smartphone.

Acquistando una soluzione del genere otterrete una riduzione degli sprechi energetici, a patto di programmarlo seguendo il buon senso, dato che vanta una serie di funzioni intelligenti, dalla programmazione quotidiana del riscaldamento alla possibilità di impostare manualmente la temperatura di ciascuna stanza. Bisogna sottolineare che, rispetto a tanti altri prodotti di questo segmento, questo è pienamente compatibile con la maggior parte degli impianti.

Il termostato smart Tado V3+, dunque, rappresenta un ottimo compagno per migliorare i consumi energetici e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy! Chiaramente, questo SSD portatile non rappresenta l’unica offerta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

