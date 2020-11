Offerte smart TV e soundbar della settimana del Black Friday

Finalmente su Amazon è arrivato Black Friday, con grandi sconti che fino al 30 novembre coinvolgeranno tutte le categorie di articoli presenti sul portale, e dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte, adesso vogliamo analizzare nello specifico le promozioni su smart Tv e soundbar presenti sullo store. Infatti è presente una selezione di articoli che vi permetterà di risparmiare fino al 40%, dandovi anche la possibilità di anticipare i regali di Natale in tutta tranquillità.

Tra i molti articoli in promozione, spicca l’offerta del Samsung QE65Q64TAUXZT che può esser acquistato con il 35% di sconto a 779,99€, anziché a 1199,99€. Questo televisore è dotato di una retroilluminazione LED che combinata al suo design borderless, elegante e minimalista, conferisce allo spettatore una totale immersività. Al suo interno invece, la tecnologia Quantum Dot offre un miliardo di sfumature brillanti con il 100% di volume colore, in grado di mantenere i dettagli a qualsiasi livello di luminosità, mentre il processore Quantum Lite gestisce con l’HDR l’alta qualità delle immagini.

Con Samsung QE65Q64TAUXZT I contrasti saranno ottimizzati, rivelando anche i dettagli delle scene più scure o luminose, mentre la mappatura dei toni dinamica regola le impostazioni ad ogni scena per ottimizzarla. Grazie alle sue funzioni smart è possibile utilizzare Samsung QE65Q64TAUXZT per l’accesso remoto ed effettuare il mirroring del display del computer sullo schermo, accedendo ai file e lavorando sui file dell’ufficio dal divano di casa. Conclude le caratteristiche del Samsung QE65Q64TAUXZT la sua integrazione con gli assistenti vocali come Alexa e Bixby, rendendolo una parte fondamentale di una casa smart.

Non sei abbonato al servizio di Amazon Prime? Clicca qui per effettuare l’iscrizione!

Gli smart tv e le soundbar in offerta per il Black Friday su Amazon sono veramente tanti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da consultarli tutti. Prima di lasciarvi correre ad effettuare i primi acquisti del Black Friday, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori smart tv e soundbar del Black Friday 2020

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!