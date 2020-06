Offerte Smart TV LG NanoCell, sconti e bundle con soundbar

LG ha lanciato un’interessante promozione sui nuovissimi Smart TV NanoCell. Oltre ad alcuni modelli scontati infatti possiamo usufruire di interessanti bundle che permettono di acquistare sia il TV che una soundbar abbinata ad un prezzo vantaggioso. I modelli interessati alla promozione sono quelli con dimensioni 49″, 55″ e 65″ e la soundbar abbinata è il modello 2.1 SL4Y.

SL4Y 2.1 è una soundbar da 300W con subwoofer wireless in carbonio. Grazie alla tecnologia Adaptive Sound Control è possibile impostare diversi profilo audio a seconda del tipo di trasmissione che verranno individuati automaticamente e impostati per regolare un’esperienza audio ideale. La soundbar è inoltre provvista di diverse tipologie di collegamento, come cavo ottico e Bluetooth permettendo quindi anche l’ascolto in streaming dai propri dispositivi mobile.

La tecnologia LG NanoCell dei televisori LG integra particelle da 1 nanometro direttamente nel pannello, garantendo la massima accuratezza e la massima espressione dei colori senza distorsioni. LG NanoCell TV, oltre la tecnologia LED!

I bundle Smart TV Nanocell + Soundbar in offerta

