Offerte Stellari, le proposte Hi-Tech di MediaWorld per lo Star Wars Day

Come ormai tutti avranno notato oggi è “May the 4th”, il 4 maggio, che con un abile gioco di parole in inglese – May the Force (fourth) be With You – è ufficialmente diventato dal 2007 il giorno ufficiale per tutti i fans di Guerre Stellari, per l’appunto lo Star Wars Day. Tantissime sono le iniziative per questa giornata e ormai tutti approfittano dell’occasione per effettuare le più svariate promozioni, come ad esempio il LEGO store con le offerte dedicate ai set di Star Wars.

Anche MediaWorld non vuole mancare a questo appuntamento e ha deciso di proporre le sue Offerte Stellari, dove oltre ai classici film e gadget a tema, propone anche un’offerta variegata su molti prodotti hi-tech come computer, smart tv, smartphone e molto altro ancora. Inoltre con l’acquisto dei prodotti presenti in questa pagina si riceverà in regalo l’esclusivo Funko POP Darth Vader Gold, un’offerta da non lasciare sfuggire!

Le Offerte dello Star Wars Day di MediaWorld

I film di Star Wars

Gadget e giochi di Star Wars

Offerte Computer e Smart Home

Offerte Telefonia

Offerte Elettrodomestici

Offerte Smart TV

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!