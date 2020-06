Offerte su monopattini, action cam, smartwatch e altro ancora su MediaWorld

Che sia un gadget per impiegare il vostro tempo libero, come un drone o una smart band, o un comodo mezzo di trasporto elettrico, come ad esempio un monopattino, allora l’offerta Tech is in the Air di Mediaworld potrebbe essere quello che fa al caso vostro! Grazie alle ottime promozioni dello store, infatti, potrete acquistare tanti prodotti per muoversi in modo sostenibile, rimanere in forma o dedicarsi al proprio tempo libero, con macchine fotografiche, droni e tante altre proposte tech davvero imperdibili!

Proposte come quella relativa l’ottimo monopattino Ninebot KickScooter ES1 di Segway, azienda pioniera nel campo della mobilità alternativa, ed oggi presente sul mercato grazie ad una moltitudine di prodotti diversi che spaziano dagli overboard sino ai monopattini. Il Ninebot KickScooter ES1 è un articolo solido, funzionale e dalle ottime performance, complice la sua batteria da 5200 mAh in polimeri di litio, che permette un’autonomia fino ad un massimo di 20 km con una sola ricarica!

Richiudibile e dal peso complessivo di soli 11,3 Kg, si lascia trasportare con estrema facilità e garantisce un viaggio comodo e sicuro grazie all’ampia ruota anteriore ammortizzata ed all’accoppiata composta da un freno freno elettrico e da uno meccanico, per altro entrambi anti bloccaggio. Capace di raggiungere la velocità massima di 20 Km/h di velocità, è un mezzo di trasporto rapido, sicuro e soprattutto green, generalmente venduto a 379,00€, ed oggi in sconto a soli 305,00€. Non poco per un monopattino di questo livello, specie considerando che si tratta di un prodotto Segway, raramente in sconto ed ai vertici del suo mercato di riferimento.

Insomma, un’occasione da non lasciarsi scappare, specie considerando gli incentivi che il nostro paese sta spingendo in merito all’acquisto di un mezzo di mobilità elettrica e green. Un’offerta che, come sempre, è comunque solo una delle tante disponibili, motivo per cui abbiamo stilato per voi una comoda e veloce lista di articoli consigliati all’acquisto anche se, come sempre, il nostro invito è anche quello di consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da rintracciare tutte le offerte Mediaworld disponibili per questi sconti “Tech is in the Air”. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

