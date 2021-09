Oltre 1000€ di sconto su smart TV LG OLED da 55” con le offerte eBay!

Dopo aver dato uno sguardo alle primissime offerte giornaliere di questo mercoledì, è giunto il momento di passare al setaccio quelle che sono le proposte di eBay, in particolare nella sua iniziativa de “Gli Imperdibili”. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici prodotti hi-tech ad un prezzo decisamente conveniente, come smart TV, smartphone, console da gioco e tanto altro ancora, il tutto con sconti fino a 1.000,00€!

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e numerosa ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del smart TV LG da 55 pollici, il modello caratterizzato dal nome in codice OLED55G16LA. Generalmente venduto a 2.499,00€, solo per oggi o fino ad esaurimento scorte è acquistabile a “soli” 1.399,99€, a seguito di uno sconto del 26% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 1.099,01€.

Il televisore in questione rappresenta uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, poiché vanta una serie di specifiche e funzionalità che permettono di visionare contenuti multimediali e televisivi al massimo del dettaglio possibile. Innanzitutto, possiede dei pixel auto-illuminanti, che offrono una qualità delle immagini davvero spettacolare e numerose possibilità creative, infatti il pannello OLED garantisce il 100% di fedeltà cromatica.

Tra le sue specifiche troviamo anche la funzionalità del Dolby Vision IQ, un sistema che regola autonomamente e in maniera intelligente le impostazioni delle immagini, in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante. Al contempo, la funzione Dolby Atmos riproduce un audio surround multidimensionale, in modo tale da ottenere risultati cinematografici mozzafiato. Il tutto è accompagnato da un processore di nuova generazione, che assicura ottime prestazioni nella riproduzione delle applicazione dei servizi di streaming.

Insomma, un prodotto eccellente acquistabile ad un prezzo mai visto prima. Ciò detto, questo non è l’unico articolo attualmente in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter visionare con i propri occhi tutte le proposte di eBay nel suo “Gli Imperdibili”.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!