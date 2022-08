Se il ritorno dalle vacanze già vi stressa, perché il primo pensiero sarà quello di dover ripulire casa dalla polvere accumulatasi nei giorni lontani da casa, allora non stressatevi, perché su Amazon c’è un’offerta che potrebbe togliervi dai piedi parecchie grane… oltre che l’odiatissima polvere!

Stiamo parlando di iRobot Roomba i3152, un aspirapolvere robot completo ed affidabile, oggi in sconto su Amazon del 28%, e dunque acquistabile a soli 329,99€, contro i 459,00e del prezzo originale! Un piccolo ma gradevole affare, che decurta il prezzo finale di ben 120 euro, che non sono affatto pochi!

Tra gli ultimi modelli messi in commercio da iRobot per la fascia di prodotti di media gamma, Roomba i3152 è un aspirapolvere efficiente e funzionale, che garantisce pulizie ottimali, anche grazie alla sua tecnologia di navigazione intelligente, i cui sensori di riconoscimento individuano e catturano lo sporco, rimuovendolo prima che esso se ne vada in giro per la casa.

Se poi la vostra è un’abituazione particolarmente ampia in termini di metratura non temete, perché anche il robot dovesse esaurire la propria carica, sarà in grado di riprendere la pulizia in modo autonomo, lì dove l’aveva lasciata prima di tornare alla propria base di ricarica.

Neanche la presenza di animali in casa risulterà un problema, visto che parliamo di un robot dotato di un efficiente sistema di spazzole in gomma, multisuperfice, in grado di intercettare anche i peli di animali domestici.

Come se non bastasse, iRobot Roomba i3152 è anche controllabile via smartphone, grazie ad un’app efficiente e disponibile gratuitamente per iOS e Android, che non solo vi permetterà di tenere traccia della pulizia in corso, ma anche di impostare appositi programmi di pulitura, così che il robottino proceda autonomamente, di giorno o di notte, nella pulizia dei vostri pavimenti, evitando accuratamente inciampi ed ostacoli, e senza il pericolo di pericolose cadute qualora, ad esempio, abbiate in casa delle scale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon ha messo in piedi per questa promozione, invitandovi a completare quanto prima il vostro acquisto, specie considerando l’impossibilità di conoscere la data finale dell’offerta, o anche solo il quantitativo di pezzi disponibili a prezzo ribassato.

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!