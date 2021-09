Oltre 180€ di sconto su questa bici elettrica pieghevole Xiaomi!

Solo poco fa vi avevamo proposto un’imperdibile offerta da parte di Amazon che, proprio in queste ore, sta scontando l’ottimo Oppo Find X3 Pro di ben 250 euro! Ebbene, torniamo ora a parlare di Amazon e di apprezzatissimi brand cinesi per offrirvi uno sconto davvero ottimo su di un ricercatissimo prodotto a marchio Xiaomi, ed il bello è che una volta tanto non si parla di smartphone!

Sullo store, infatti, è in sconto la bicicletta elettrica pieghevole Xiaomi Qicycle Qiji, un modello che ha avuto un discreto successo dentro e fuori il mercato cinese, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, specie considerando quelli che sono i materiali di produzione.

Originariamente venduta a ben 884,99€, la Qicycle Qiji è oggi in sconto a soli 699,00€, con un risparmio netto di poco più di 180 euro che, credeteci, non sono affatto pochi per il mercato delle bici elettriche, a maggior ragione se pieghevoli. Dotata di ruote da 20″ che la rendono comoda e stabile anche per le lunghe percorrenze, la Qicycle Qiji è una bicicletta con pedalata assistita, realizzata in un solido e leggero alluminio, e con un design stravagante, ma certamente funzionale.

Al suo interno monta una batteria integrata da 5.2 Ah, non removibile ma molto discreta, in quanto occultata nel tubo principale della struttura della bici, che rende la Qicycle Qiji molto comoda da trasportare, ed anche piacevole dal punto di vista estetico. Tre le modalità di guida: pedalata, turbo ed elettrico, per un’autonomia accertata attorno ai 40 km (a seconda, ovviamente, dell’utilizzo), e con una ricarica completa che si può ottenere in circa 4 ore.

Con la sua velocità massima di 25 km/h, e dei freni a pinza resistenti e molto funzionali, la Qicycle Qiji è una bicicletta elettrica comoda e facilmente trasportabile, perfetta per chi si sposta in continuazione in città e cerca un mezzo di trasporto che sia più affidabile, e soprattutto più sicuro, degli abusatissimi monopattini elettrici. Poterla acquistare, dunque, al prezzo scontato di 699,00€ è, a nostro giudizio, un affare senza se e senza ma, specie considerando che siamo in un momento dell’anno in cui questo mercato è poco incline a sconti e promozioni.

